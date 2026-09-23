ФАС подготовила проект единого закона о тарифах
Документ закрепляет принцип долгосрочного регулирования
ФАС подготовила проект единого закона о тарифном регулировании, который охватит все регулируемые сферы деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.
Документ закрепляет принцип долгосрочного регулирования — тарифы будут устанавливаться на срок не менее пяти лет. По данным ФАС, сочетание метода эталонных расходов с долгосрочным характером регулирования поможет привлечь инвестиции в регулируемые сферы и обеспечит прозрачность формирования тарифов для потребителей.
Ведомство также определило общие цели регулирования для всех сфер: доступность услуг и поддержку развития конкуренции.
Кроме того, законопроект устанавливает права и обязанности всех участников регулируемых правоотношений и разграничивает полномочия между федеральными и региональными органами регулирования.
Ранее сообщалось, что ФАС запустит цифровую платформу на базе ИИ. Нововведение ускорит работу подразделений и исключит принятие противоречивых решений внутри ведомства.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».