ФАС подготовила проект единого закона о тарифах

Документ закрепляет принцип долгосрочного регулирования

Фото: Артем Дергунов

ФАС подготовила проект единого закона о тарифном регулировании, который охватит все регулируемые сферы деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

Документ закрепляет принцип долгосрочного регулирования — тарифы будут устанавливаться на срок не менее пяти лет. По данным ФАС, сочетание метода эталонных расходов с долгосрочным характером регулирования поможет привлечь инвестиции в регулируемые сферы и обеспечит прозрачность формирования тарифов для потребителей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ведомство также определило общие цели регулирования для всех сфер: доступность услуг и поддержку развития конкуренции.

Кроме того, законопроект устанавливает права и обязанности всех участников регулируемых правоотношений и разграничивает полномочия между федеральными и региональными органами регулирования.

Ранее сообщалось, что ФАС запустит цифровую платформу на базе ИИ. Нововведение ускорит работу подразделений и исключит принятие противоречивых решений внутри ведомства.

Алсу Сабирзанова