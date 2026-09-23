США пригласили Путина на саммит G20 в Майами

Саммит G20 пройдет 14–15 декабря

Фото: Динар Фатыхов

США пригласили президента России Владимира Путина на саммит G20 в Майами и надеются, что он примет приглашение. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, передает РИА «Новости».

— Мы пригласили президента Путина на саммит G20. Мы считаем, что для него это возможность пообщаться не только с президентом, но и с другими мировыми лидерами. Мы надеемся, что он примет это приглашение, — сказал Рубио.

Саммит G20 пройдет 14—15 декабря в Майами.

Ранее сообщалось, что Лавров и Рубио провели переговоры в Нью-Йорке. Глава МИД России прибыл в США для участия в неделе высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН.

Алсу Сабирзанова