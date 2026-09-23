Жители Татарстана жалуются на массовый сбой в работе интернета
Среди возможных причин сбоя в сервисе называют технические работы на серверах
В Татарстане зафиксирован всплеск жалоб на проблемы с интернетом. Согласно данным сервиса DownDetector, за последние сутки поступило 384 сообщения о сбоях, при этом 12 жалоб — за последний час. Статус сервиса оценивается как «умеренно» проблемный.
Пик жалоб пришелся на 01:45 23 сентября: поступило 63 обращения от пользователей, а уровень сетевых сбоев достиг 1,9%. Ночью и утром число жалоб оставалось повышенным, а к 16:00 вновь начало расти.
Среди возможных причин сбоя в сервисе называют технические работы на серверах, DDoS-атаку на инфраструктуру провайдера, проблемы с доступом к сети на стороне оператора, а также ошибки 502 и 504, которые обычно указывают на перегрузку сервера.
В качестве решений пользователям рекомендуют перезагрузить роутер, проверить подключение кабеля и посетить сайт провайдера для уточнения информации об аварии. Для мобильного интернета советуют перезагрузить телефон, сменить режим сети или уточнить на сайте оператора наличие аварий в районе.
Ранее сообщалось, что мобильный интернет Билайна стал доступен жителям еще 92 сел Татарстана. Сеть 4G запущена на отечественном оборудовании.
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