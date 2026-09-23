Жители Татарстана жалуются на массовый сбой в работе интернета

Среди возможных причин сбоя в сервисе называют технические работы на серверах

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане зафиксирован всплеск жалоб на проблемы с интернетом. Согласно данным сервиса DownDetector, за последние сутки поступило 384 сообщения о сбоях, при этом 12 жалоб — за последний час. Статус сервиса оценивается как «умеренно» проблемный.

Пик жалоб пришелся на 01:45 23 сентября: поступило 63 обращения от пользователей, а уровень сетевых сбоев достиг 1,9%. Ночью и утром число жалоб оставалось повышенным, а к 16:00 вновь начало расти.

Среди возможных причин сбоя в сервисе называют технические работы на серверах, DDoS-атаку на инфраструктуру провайдера, проблемы с доступом к сети на стороне оператора, а также ошибки 502 и 504, которые обычно указывают на перегрузку сервера.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В качестве решений пользователям рекомендуют перезагрузить роутер, проверить подключение кабеля и посетить сайт провайдера для уточнения информации об аварии. Для мобильного интернета советуют перезагрузить телефон, сменить режим сети или уточнить на сайте оператора наличие аварий в районе.

Ранее сообщалось, что мобильный интернет Билайна стал доступен жителям еще 92 сел Татарстана. Сеть 4G запущена на отечественном оборудовании.

Алсу Сабирзанова