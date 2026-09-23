Набиуллина: россияне открыли почти 200 тыс. счетов в цифровом рубле

Кроме того, цифровым рублем интересуется бизнес

Граждане за три недели открыли почти 200 тыс. счетов в цифровом рубле. Об этом на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

— За три года — а у нас три года был пилот по цифровому рублю — мы все отрабатывали технологии, с банками вместе. За три года было открыто 5 тыс. счетов. А на текущий момент граждане открыли уже почти 200 тыс. счетов. Для первых трех недель это совсем не мало, — сказала она.

По словам Набиуллиной, ЦБ ожидал, что к концу года будет всего 60 тыс. счетов. Она отметила, что главный плюс для граждан — мгновенные и бесплатные переводы.

Кроме того, цифровым рублем интересуется бизнес. За три недели счета открыли 8 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей. Для них тарифы за операции минимальны — кратно ниже, чем по банковским картам. Глава регулятора подчеркнула, что бизнесу не нужно существенных доработок: оплатить покупку цифровыми рублями можно через обычный QR-код на кассе. Это экономит издержки, особенно для малого и среднего бизнеса, которому простые переводы и платежи обходятся в сотни миллиардов рублей в год.

Напомним, в России цифровой рубль введен с 1 сентября. Принимать новую форму валюты должны компании с выручкой от 120 млн рублей, а со следующего года обязанность начнут распространять и на остальной бизнес.

Алсу Сабирзанова