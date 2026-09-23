На благо родного края: стартовал грантовый конкурс для муниципальных образований

Проекты должны решать актуальные социальные задачи на территориях, где работают основные производственные мощности «Татнефти»

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Татнефть»

Объявляется старт VI грантового конкурса «Татнефти» для муниципальных образований Республики Татарстан. Прием заявок осуществляется до 22 октября (17 часов). Ежегодно компания предоставляет возможность бюджетным учреждениям, органам местного самоуправления и некоммерческим организациям реализовывать инициативы, направленные на устойчивое развитие региона. Гранты компании позволяют реализовать самые смелые проекты на благо родного края. Присоединяйтесь и внесите свой вклад в создание комфортной и благоприятной среды для жизни!

К участию допускаются проекты, направленные на решение актуальных социальных проблем и задач на территории размещения основных производственных мощностей «Татнефти». Это Азнакаевский, Аксубаевский, Актанышский, Альметьевский, Бавлинский, Бугульминский, Заинский, Елабужский, Лениногорский, Менделеевский, Мензелинский, Муслюмовский, Нурлатский, Нижнекамский, Новошешминский, Сармановский, Черемшанский, Ютазинский муниципальные районы РТ, а также г. Тольятти.

В фокусе конкурса этого года — инициативы в направлении «Развитие территорий и экология». Оно включает проекты по благоустройству родников, озеленению и созданию общественных пространств, строительству и ремонту водоводов, установке детских дворовых площадок, содействию в содержании территорий и общественных пространств в надлежащем санитарном и эстетическом состоянии, ликвидации несанкционированных свалок и аварийных деревьев, созданию инфраструктуры для сбора вторичного сырья и отходов.

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