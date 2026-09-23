«Мы заинтересованы в увеличении объемов торговли»: Минниханов посетил компанию «Шаньдун Хайспид Груп» в Китае

Раис Татарстана также выступил за расширение номенклатуры энергетической и нефтехимической продукции

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов в Китае посетил компанию «Шаньдун Хайспид Груп» и встретился с ее руководством. Об этом сообщили в пресс-службе татарстанского лидера.

Речь идет о государственной инвестиционной компании в секторе транспортной инфраструктуры. Также она оказывает инженерно-строительные и технические услуги, а также банковские услуги — с акцентом на развитие новой энергетической отрасли. «Шаньдун Хайспид Груп» активно развивает сотрудничество с Россией. В число ее ключевых партнеров в Татарстане входит АО «Ядран».

Рустам Минниханов выразил руководству компании благодарность за подробную презентацию о ее деятельности.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

— Мы рады сложившимся конструктивным отношениям «Шаньдун Хайспид». Мы заинтересованы в дальнейшем значительном увеличении объемов торговли и расширении номенклатуры энергетической и нефтехимической продукции, — добавил он.

Секретарь парткома и председатель правления Shandong Hi Speed Group Co, Ltd, советник Народного правительства провинции Шаньдун Ван Цифэн заявил о готовности расширять сотрудничество с Татарстаном.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Напомним, сегодня Рустам Минниханов также принял участие в образовательном форуме провинции Шаньдун и Татарстана. Он отметил, что работа по совместным проектам научных исследований и прикладных разработок пока ведется недостаточно активно, и рассказал о перспективах Российско-Китайского университета передовых технологий КРуТех.

Галия Гарифуллина