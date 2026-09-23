Восемь крупных холдингов планируют перенести часть рабочих мест в регионы

Речь идет о РЖД, «Аэрофлоте», «Почте России», «Транснефти», «Россетях», «Роснефти», «Интер РАО» и «Зарубежнефти»

Фото: скриншот с сайта Гугл.карты

Восемь крупных российских холдингов имеют планы по перемещению части рабочей силы в регионы. Об этом на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил министр экономического развития Максим Решетников, передает пресс-служба правительства России.

Речь идет о РЖД, «Аэрофлоте», «Почте России», «Транснефти», «Россетях», «Роснефти», «Интер РАО» и «Зарубежнефти».

— Мы определили крупнейшие холдинги по следующим критериям: штат от 2 тысяч человек, находятся под мониторингом Росстата, не относятся к ОПК и управляются правительством. В итоге в фокусе осталось восемь холдингов. В их структурах — 250 компаний в Москве и 270 тыс. работников. Каждая компания имеет план, как будет двигаться, — отметил министр.

В качестве примера Решетников привел РЖД, которая создает инновационный кластер во Владимирской области и разместит там до 2 тыс. работников, и «Транснефть», планирующую перевести в регионы до тысячи сотрудников.

Ранее на ПМЭФ-2026 Путин говорил, что крупные холдинги переедут в регионы.

Алсу Сабирзанова