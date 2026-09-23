Фарид Абдулганиев победил на дополнительных выборах в Госсовет Татарстана
В голосовании принял участие 53 871 человек
Фарид Абдулганиев избран депутатом Государственного совета Татарстана VII созыва по Высокогорскому одномандатному округу №50. Итоги дополнительных выборов подвели 23 сентября на заседании ЦИК республики, сообщает пресс-служба.
По данным территориальной избирательной комиссии Высокогорского района, в голосовании принял участие 53 871 человек — 88,14% от числа избирателей в списках.
Абдулганиев набрал 34 957 голосов (64,90%). Его соперники — Муса Касюков (КПРФ, депутат Высокогорского сельского поселения) с 12 194 голосами (22,64%) и Рушан Хасанов (ЛДПР, помощник депутата Госдумы) с 6 118 голосами (11,36%).
Напомним, дополнительные выборы назначили после того, как прежний депутат Азат Зиганшин сложил мандат в январе ради перехода в правительство Татарстана на пост министра экологии и природных ресурсов.
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