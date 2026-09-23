Лавров и Рубио провели переговоры в Нью-Йорке

Лавров прибыл в США для участия в неделе высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН

В Нью-Йорке завершились переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Встреча продлилась около часа, сообщает РИА «Новости».

Лавров прибыл в США для участия в неделе высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН. Встреча с Рубио открыла его рабочую программу на полях форума.

С российской стороны в переговорах также участвовали постпред РФ при ООН Василий Небензя, посол России в США Александр Дарчиев, директор департамента Северной Атлантики Александр Гусаров, официальный представитель МИД Мария Захарова и директор департамента внешнеполитического планирования Алексей Дробинин.

Перед началом встречи американские журналисты выкрикивали министрам вопросы. Главы внешнеполитических ведомств отреагировали улыбками, но отвечать не стали.

Лавров перед встречей заявлял, что намерен поинтересоваться у Рубио позицией Вашингтона по Украине и посредническим усилиям. В последние дни ситуация осложнилась принятием в США закона о новых антироссийских санкциях. Документ позволяет президенту Дональду Трампу вводить дополнительные пошлины до 100% на товары из стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также до 500% на российские товары, ввозимые в США.

Ранее сообщалось, что тема Украины станет основной на всех переговорах Лаврова в ООН. Его выступление с трибуны Генассамблеи запланировано на 26 сентября.

Алсу Сабирзанова