Чехия ужесточила правила передвижения российских дипломатов
Согласно новым правилам, российские дипломаты должны уведомлять чешские власти о пересечении границы за сутки
Чехия со среды ужесточила для российских дипломатов правила системы нотификации. Об этом сообщило агентство ČTK.
Согласно новым правилам, российские дипломаты должны уведомлять чешские власти о пересечении границы за сутки. В уведомлении необходимо указать цель поездки, маршрут, продолжительность и место пребывания в стране.
В феврале премьер-министр Чехии Андрей Бабиш пообещал ужесточить режим после критики либеральной парламентской оппозиции. Речь шла о том, чтобы требовать от российских дипломатов, прибывающих из других стран, предварительное разрешение на въезд. В начале сентября глава МИД Петр Мацинка сообщил, что его ведомство совместно со спецслужбами готовит предложение по корректировке системы нотификации.
Как отмечает агентство, система обязательных уведомлений дает странам Евросоюза данные о передвижениях российских дипломатов в Шенгенской зоне и позволяет регулировать поездки, выдавая или отклоняя разрешения.
Ранее сообщалось, что ЕС продлил санкции против России на три года. Новый трехлетний срок должен снизить риск споров при очередном продлении.
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