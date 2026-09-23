Рустам Минниханов принял участие в образовательном форуме в Китае

Он также рассказал о перспективах Российско-Китайского университета передовых технологий КРуТех

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис РТ Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Китай. Он принял участие в образовательном форуме провинции Шаньдун и Татарстана, сообщили в пресс-службе татарстанского лидера.

Приветствуя участников мероприятия, Рустам Минниханов подчеркнул, что отрасль образования имеет особое значение для сотрудничества Татарстана и Китая. В университетах республики получают знания более 2 тыс. китайских студентов. При этом раис заявил, что работа по совместным проектам научных исследований и прикладных разработок ведется недостаточно активно.

— Сегодня мы делаем очень важный шаг на пути развития двухсторонних связей в научно-образовательной сфере. Проект создания Российско-Китайского университета передовых технологий КРуТех — это уникальная инициатива, которая не имеет аналогов в богатой истории взаимоотношений наших стран, — сказал татарстанский лидер.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Соответствующий меморандум был подписан в мае во время визита президента России Владимира Путина в КНР.

На первом этапе проект соберет под своей эгидой 11 университетов из Татарстана и 14 вузов провинции Шаньдун. По словам раиса, ожидается, что совместные образовательные программы по инженерным, цифровым, биомедицинским специальностям и промышленному дизайну стартуют в 2027 году.



Лидерами консорциума Российско-Китайского университета перспективных технологий станут Казанский федеральный университет и Шаньдунский университет. Образовательная модель предусматривает двойное научное руководство и выдачу двух дипломов.

Рустам Минниханов также сообщил, что в ноябре в Казани состоится крупнейший форум технических университетов России и Китая, и пригласил университеты из Шаньдуна посетить Татарстан.

Заместитель губернатора провинции Шаньдун Сунь Симинь обратил внимание на большой потенциал сотрудничества с республикой в сфере образования. Он призвал углублять межвузовские обмены и активно создавать соответствующие платформы.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Истинная дружба не знает расстояний, совместными усилиями мы приведем сотрудничество в образовании на новый уровень, — подчеркнул Сунь Симинь.

В завершение форума вузы Татарстана и Шаньдуна подписали ряд соглашений.

Напомним, концепцию нового образовательного проекта представили ранее в Казани на форуме «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество». Задача консорциума Российско-Китайского университета перспективных технологий — перевести сотрудничество из разрозненных контактов в систему совместных образовательных и научных проектов.



Галия Гарифуллина