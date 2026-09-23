Суд ЕС впервые снял санкции с бывшего сенатора России

Совет ЕС не нашел доказательств связи Ткача с российскими властями после того, как он покинул Совфед в 2022 году

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Суд Европейского союза признал незаконными санкции против экс-члена Совета Федерации Олега Ткача, сообщает портал Eurolawlive.

Решение вынесено 23 сентября четвертой палатой Суда ЕС по делу T-584/24 Tkach v Council. Совет ЕС не нашел доказательств связи Ткача с российскими властями, после того как он покинул Совфед в 2022 году.

Ткач представлял Калининградскую область в верхней палате с 2004 года. В санкционный список он попал 9 марта 2022 года из-за голосования за ратификацию договоров с ДНР и ЛНР. После отставки и отъезда из России политик оспорил продления ограничений от сентября 2024 года и два продления 2025 года.

Ранее сообщалось, что послы ЕС впервые согласовали продление санкций против России на три года. В санкционный список войдут почти 3 тыс. компаний и лиц.

Алсу Сабирзанова