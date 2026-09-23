«Почта России» перевела в Татарстан более тысячи IT-сотрудников

Еще 2 тыс. работников планируется перевести

Фото: Максим Платонов

«Почта России» перевела более тысячи сотрудников своей IT-компании в Татарстан. Еще 2 тыс. работников планируется перевести. Об этом на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников, передает РБК.

По его словам, цель переезда для компаний — повышение эффективности за счет снижения издержек: расходы на оплату труда, аренду и содержание офисов в регионах ниже, чем в столице. Для регионов это новые точки роста и налоговые поступления.

Идея переезда крупных компаний в регионы обсуждается не первый год. В 2024 году на ПМЭФ Путин поручил представить предложения о поэтапном перемещении офисов госкомпаний из Москвы.

Ранее сообщалось, что, помимо «Почты России», рабочие места в регионы планируют перенести РЖД, «Аэрофлот», «Транснефть», «Россети», «Роснефть», «Интер РАО» и «Зарубежнефть».

Алсу Сабирзанова