В Елабуге проведут реконструкцию спортивного центра за 55,2 млн рублей
Срок выполнения работ — до 30 ноября этого года
В Елабуге проведут реконструкцию спортивного центра за 55,2 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.
Центр с универсальным игровым залом и плоскостным сооружением расположен в Елабуге по ул. Тази Гиззата, 27.
В рамках капремонта исполнителю предстоит заняться следующими объектами:
- отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха;
- тепловые сети;
- система водоотведения;
- внутренние системы канализации;
- железобетонные конструкции теплотрассы;
- мероприятия по обеспечению доступа инвалидов;
- пожарная сигнализация;
- электроосвещение, электрооборудование;
- сети связи;
- наружные сети водоснабжения и канализации;
- тепловые сети.
Также в число его задач входит благоустройство.
Срок выполнения работ — до 30 ноября этого года. Заказчиком выступает Муниципальное казенное учреждение «Муниципальные закупки при исполнительном комитете Елабужского муниципального района».
Напомним, в Зеленодольске и деревне Каипы Лаишевского района Татарстана планируют построить школы. На каждый объект готовы выделить порядка 1 млрд рублей.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».