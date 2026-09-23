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В Елабуге проведут реконструкцию спортивного центра за 55,2 млн рублей

11:22, 23.09.2026

Срок выполнения работ — до 30 ноября этого года

В Елабуге проведут реконструкцию спортивного центра за 55,2 млн рублей
Фото: Динар Фатыхов

В Елабуге проведут реконструкцию спортивного центра за 55,2 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

Центр с универсальным игровым залом и плоскостным сооружением расположен в Елабуге по ул. Тази Гиззата, 27.

В рамках капремонта исполнителю предстоит заняться следующими объектами:

  • отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха;
  • тепловые сети;
  • система водоотведения;
  • внутренние системы канализации;
  • железобетонные конструкции теплотрассы;
  • мероприятия по обеспечению доступа инвалидов;
  • пожарная сигнализация;
  • электроосвещение, электрооборудование;
  • сети связи;
  • наружные сети водоснабжения и канализации;
  • тепловые сети.

Также в число его задач входит благоустройство.

Срок выполнения работ — до 30 ноября этого года. Заказчиком выступает Муниципальное казенное учреждение «Муниципальные закупки при исполнительном комитете Елабужского муниципального района».

Напомним, в Зеленодольске и деревне Каипы Лаишевского района Татарстана планируют построить школы. На каждый объект готовы выделить порядка 1 млрд рублей.

Галия Гарифуллина

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