Дишон Пьер покинул УНИКС и перешел в турецкий «Галатасарай»

О переходе игрока официально объявил турецкий клуб

Форвард Дишон Пьер покинул казанский баскетбольный клуб УНИКС. Он продолжит карьеру в турецком «Галатасарае». О переходе игрока официально объявил турецкий клуб.

Об этом переходе в мае уже сообщал портал Eurohoops, ссылаясь на собственные источники, а также телеграм-канал «Перехват» со ссылкой на турецкие СМИ. Тогда было известно, что стороны достигли договоренности о переходе баскетболиста.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В стамбульском клубе баскетболист вновь будет работать с главным тренером Джанмарко Поццекко. Ранее они вместе выступали за итальянский клуб «Сассари» и в 2019 году выиграли Кубок ФИБА-Европа. Как отмечают турецкие медиа, «Галатасарай» был заинтересован в подписании Пьера еще прошлым летом.

Наталья Жирнова