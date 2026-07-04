Сборные Египта, Аргентины и Колумбии вышли в 1/8 финала ЧМ-2026

Команды Австралии, Кабо-Верде и Ганы покидают турнир

Фото: Максим Платонов

Сборные Египта, Аргентины и Колумбии вышли в 1/8 финала чемпионата мира — 2026 по футболу. В ночь с 3 на 4 июля на турнире были сыграны три матча.

Сборная Египта в серии пенальти победила Австралию и прошла дальше. Основное время встречи завершилось вничью — 1:1. Египтяне открыли счет на 13-й минуте усилиями Эмама Ашура. Во втором тайме Мохамед Хани срезал мяч в свои ворота, и результат на табло сравнялся. В серии пенальти футболисты Австралии промахнулись дважды и проиграли — 2:4.

Команда Аргентины одолела Кабо-Верде в дополнительное время со счетом 3:2. В основные 90 минут соперники обменялись голами: отличились Лионель Месси и Дерой Дуарте. В самом начале первого экстра-тайма Лисандро Мартинес вывел аргентинцев вперед, но Сидни Кабрал точным ударом издали счет сравнял. В итоге решающим стал автогол, забитый защитником Кабо-Верде Динеем на 111-й минуте игры.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В заключительном матче игрового дня Колумбия обыграла Гану с минимальным счетом 1:0. Единственный мяч был забит Джоном Арьясом на 13-й минуте игры. По ходу встречи травму получил колумбийский нападающий «Краснодара» Джон Кордоба. Игрок может пропустить начало сезона в России, где его клуб в первом туре сыграет с казанским «Рубином».

Сборные Австралии, Кабо-Верде и Ганы завершили свое выступление и покидают турнир. Аргентина в 1/8 финала сыграет против Египта, а Колумбия за выход в четвертьфинал ЧМ-2026 сразится со Швейцарией.

Напомним, ранее в следующий раунд ЧМ-2026 пробились 13 сборных: Канада, Бразилия, Марокко, Парагвай, Норвегия, Франция, Мексика, Англия, Бельгия, США, Испания, Португалия и Швейцария.

Сборная Египта — Сборная Австралии — 1:1, по пен. 4:2 (1:0, 0:1)

Голы: Ашур (13) — Хани (автогол, 55).

Сборная Аргентины — Сборная Кабо-Верде — 3:2 (1:0, 0:1, 2:1).

Голы: Месси (29), Мартинес (92), Диней (автогол, 111) — Дуарте (59), Кабрал (103).

Сборная Колумбии — Сборная Ганы — 1:0 (1:0, 0:0).

Голы: Арьяс (13).

Зульфат Шафигуллин