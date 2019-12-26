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Под музыку венского вальса. ГСО РТ пригласил казанцев на «Новогодний концерт»

08:45, 26.12.2019 1
Под музыку венского вальса. ГСО РТ пригласил казанцев на «Новогодний концерт» Фото: vk.com/gsort

В преддверии Нового года Государственный симфонический оркестр РТ и его художественный руководитель и главный дирижер Александр Сладковский пригласили казанцев погрузиться в атмосферу венского праздника. В программе «Новогоднего концерта» прозвучали увертюры, польки, вальсы, марши Иоганна Штрауса, а также музыка Дж. Уильямса, Д. Шостаковича, П. Чайковского, А. Хачатуряна, Г. Берлиоза, А. Чайковского и С. Сайдашева.

Видео Ильи Репина
ОбществоКультура Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:37
    Блин, не видела, что это будет. Мы бы родителей отправили
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