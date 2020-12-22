Курбанов Альмир Ахатович
Общая информация
Образование
2005 г. — окончил Казанский государственный университет им.В.И.Ульянова-Ленина.
Имеет награды медаль «В память 1000- летия Казани».
почетное звание «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан»
Трудовая деятельность
1973-1974 гг.— директор Уютской начальной школы.
1974-1976 гг.— Служба в рядах Советской Армии.
1976-1980 гг.— учитель географии и истории, Метесковская восьмилетняя школа.
1980-1984 гг.— председатель исполкома Больше-Метескинского совета народных депутатов, Исполком Сабинского райсовета народных депутатов.
1984-1987 гг.— мастер участка, старший инспектор отдела кадров, Специализированное управление подводно-технических работ №4.
1987-1991 гг.— секретарь парткома, Бауманский райком КПСС.
1991-1996 гг.— заместитель директора, заместитель начальника. жилищно-коммунального хозяйства по техническим вопросам, Татарское меховое торгово-промышленное акционерное общество «Мелита».
1996-2001 гг.— начальник ЖЭУ-73, Производственный трест жилищного хозяйства Приволжского района.
2001-2002 гг.— директор АНО «ДЕЗ«Ипподромный», Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Казани.
2002-2007 гг.— начальник, МУП «Жилищно-коммунальное управление» Приволжского района г.Казани.
С 2007 гг.— заместитель председателя Комитета, МКУ «Комитет жилищно-коммунального хозяйства Исполнительного комитета муниципального образования г.Казани».
Семейное положение: женат, есть сын.
Контакты
Дата последнего обновления: 22.12.2020