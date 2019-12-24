«Сани Казани», «Камские виражи» и фестиваль валенок — новогодняя программа в Татарстане

Татарстанские министры обещают, что жителей и гостей республики ждут незабываемые зимние каникулы

Фото: Дмитрий Резнов

В Татарстане в новогодние праздники пройдет несколько тысяч мероприятий — это около 300 елок, спектаклей, концертов, карнавалов и других шоу. Будут работать 619 хоккейных коробок и 72 лыжные базы. Встречать 2020 год будут на площадках молодежных и культурных центров, библиотек, парков и скверов. За время каникул до 9 тыс. детей отдохнет в зимнюю смену в лагерях. В музеях и ДК в эти дни ждут до 750 тыс. гостей, в массовых спортивных соревнованиях, по данным организаторов, будут участвовать почти 45 тыс. человек. Сегодня на брифинге, где побывал и корреспондент «Реального времени», главы министерств и ведомств рассказали подробнее о программе новогодних мероприятий.

Отведать татарские блюда и покататься на коньках

Казань на Новый год ожидает множество гостей из разных городов и из-за рубежа. По словам председателя Госкомитета РТ по туризму Сергея Иванова, в некоторых гостиницах все места на каникулы уже забронировали. «За восемь дней можно не скучать и объездить практически всю республику — будет интересно».

Татарстан стал победителем в номинации «Российский гастрономический туризм» премии National Geographic Traveler Awards 2019. Поэтому в зимние каникулы пройдет большое количество мастер-классов по приготовлению татарских блюд в Татарской усадьбе, кафе, ресторанах и в парках.

Обновленная резиденция Деда Мороза ждет туристов и татарстанцев. Сергей Иванов дал совет, как удобнее добираться до Свияжска: на электричке до станции Свияжск, где будет ждать автобус, ежедневно будут курсировать четыре стыковочных рейса.

В рамках декады спорта и здоровья состоятся массовые спортивные соревнования во всех городах Татарстана, не только по зимним видам спорта, но и по шашкам, шахматам, волейболу, бадминтону. Всего на 200 мероприятий привлекут более 45 тыс. человек, в том числе и взрослых. Льдом залили 619 хоккейных коробок, будут работать 72 лыжные базы.

От «КышДаКар-феста» до квиддича

В Казани развернутся праздничные торговые ряды «КышДаКар-феста», оформленные новогодней иллюминацией. В этом году фестиваль расширил географию: впервые он пройдет на двух площадках — у центральной городской елки возле Центра семьи «Казан» и на улице Баумана возле станции метро «Кремлевская».

Новогодняя ярмарка с сувенирами и товарами от местных производителей будет работать с 25 декабря по 7 января на улице Баумана и 27 декабря по 7 января у Центра семьи «Казан» с 12.00 до 20.00.

26 декабря в 16.00 у Центра семьи «Казан» откроется главная праздничная площадка с новой 35-метровой светомузыкальной елкой и ледовым городком. На елке и вокруг нее будет более 93 тысяч светодиодов разной мощности, 12 световых «пушек» полного вращения и 640 ярких гирлянд. На сцене состоится концерт с участием мастеров искусств. По традиции завершится шоу салютом.

В новогоднюю ночь в Казани будут работать две площадки: перед Центром семьи «Казан» и на катке парка «Черное озеро». Программа с дискотекой и видеотрансляцией обращений президента России и президента Татарстана начнется в 22 часа 31 декабря и продлится до 3 часов 1 января.

Во всех районах города, в жилых массивах, поселках и дворах будут работать елочные городки, праздничные площадки. Разнообразные новогодние развлечения для взрослых и детей запланированы на территории 20 общественных пространств Казани. Целый месяц — до 14 января 2020 года — жителей и гостей города ждут театральные представления, мастер-классы, концерты, игры, соревнования, хоры и другие новогодние события. Всего в общественных пространствах запланировано 120 мероприятий. 1 января в парке «Крылья Советов» пройдет новогодний карнавал — ежегодный концерт, который создаст атмосферу советского Нового года в его лучших традициях. Казанцев ждут танцы, музыка из любимых кинофильмов и тематическая фотозона. 3 января на второй очереди бульвара «Белые цветы» состоится камерный концерт новой татарской музыки. 4 января в Центральном парке им. Горького пройдет конкурс самодельных саней «Сани Казани». За главным призом — 50 тыс. рублей — приглашаются все желающие. Для этого нужно создать необычные по форме сани на основе тюбингов, зарегистрировать свою команду в социальных сетях фестиваля, презентовать свой проект и скатиться с горки в день мероприятия. Для любителей зимних забав 6 января в парке им. Урицкого состоится фестиваль снеговиков, а в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького — турнир по метлоболу — квиддичу, позаимствованному из приключений о Гарри Поттере.

Помимо этого, впервые в Казани появится музыкальная передвижная платформа «Арт-бокс»: мобильная сцена, где выступят различные музыкальные коллективы, будет перемещаться по самым массовым площадкам города.

Горожан и гостей города в парках Казани ждут детские театральные выступления, бесплатные занятия по керлингу и фигурному катанию, выступления хоров, концерт молодежных групп и многое другое. Традиционной точкой притяжения отдыхающих станет каток площадью более 6 тыс. квадратных метров в парке «Черное озеро». Вход на каток со своими коньками, как всегда, будет бесплатным.

Новый год в Кремле, зоопарке, лагерях

Каникулы школьников пройдут с 27 декабря по 8 января. В 198 пришкольных лагерях отдохнут более 6,5 тысячи школьников. Почти на две недели взрослые распланировали для ребят множество зимних забав, новогодних балов-маскарадов, всевозможных олимпиад, учебно-тренировочных сборов, интеллектуальных конкурсов. В 215 молодежных и подростковых центрах с 25 декабря по 8 января пройдут более тысячи мероприятий, занятий по интересам.

Для детей откроют двери 218 центров здоровья с охватом 9 тыс. человек. Информацию об этом можно получить по телефону горячей линии: (843) 207-28-72.

В эти дни, с 23 по 25 декабря, 20 воспитанников Татарстанского кадетского корпуса принимают участие в новогодней елке полномочного представителя президента РФ в ПФО в Нижнем Новгороде. Главная елка страны в Государственном Кремлевском дворце проходит с 24 по 26 декабря. В составе делегации Республики Татарстан более 100 человек. Это победители всероссийских олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсов, фестивалей, соревнований, дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-сироты.

С 24 по 26 декабря 8 воспитанников республиканских детских домов побывают на праздниках Минпросвещения РФ. С 24 по 30 декабря лидеры и профильные активисты детских объединений встретятся во время смены «Галстучная страна».

Главная республиканская елка состоится уже завтра на «Татнефь Арене». Она соберет со всей республики более 8 тыс. победителей олимпиад, спортивных соревнований, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей с ограниченными возможностями здоровья, ребят из многодетных семей. В этом году они увидят уникальную ледовую сказку-мюзикл, а также выступления лучших творческих коллективов республики. Попасть на этот праздник можно по регистрации на сайте Минмолодежи, прикрепив к анкете свои достижения.

С 27 декабря по 6 января в рамках проекта «Культурные каникулы» воспитанники детдомов, победители республиканских олимпиад, спортивных соревнований, фестивалей, конкурсов посетят театр кукол «Экият», ТЮЗ, цирк, театр им. Тинчурина, культурно-досуговый центр им Ленина.

По словам министра культуры Ирады Аюповой, в каникулы культурные центры примут до 150 тыс. человек, а музеи — 600 тыс. человек. 192 спектакля пройдут на русском языке и 83 — на татарском. По запросам жителей республики театр кукол «Экият» увеличил количество представлений на татарском языке до 8 спектаклей. На сценах учреждений культуры пройдет 113 концертов.



В репертуаре Большого концертного зала им. Сайдашева детские постановки: «Рождество при свечах», бал-маскарад, вечер романсов, вечер джаза, представление «Волшебные сказки Андерсена», а также мероприятия для взрослых.

В дни каникул на сцене театра оперы и балеты им. Джалиля пройдет премьера балета «Аленький цветочек».

С 26 декабря по 8 января Качаловский театр покажет детские постановки по любимым сказкам.

Новогодняя премьера сказки «Тайны волшебного королевства» состоится в казанском ТЮЗе в рамках федерального проекта «Культура малой родины».

В театре Кариева с 29 декабря по 8 января — премьерный спектакль уходящего года «Питер Пен».

В программе образовательно-оздоровительного центра «Дуслык» на период новогодних каникул для учащихся предусмотрены различные мероприятия:



23—25 декабря — заключительный этап республиканской олимпиады школьников по родным языкам;

25 декабря — республиканский заочный литературный конкурс сказок для школьников 1—6 классов «Зимняя сказка»;

с 1 января — республиканский заочный конкурс для школьников 1—6 классов «Кроссвордум»;

1—8 января — индивидуальные консультации участников по подготовке к участию на региональном этапе всероссийских и заключительном этапе республиканских олимпиад;

3 января — квест «Снежные забавы»;

4 января — зимняя олимпиада;

8 января — мероприятие для победителей и призеров муниципального этапа республиканской и всероссийской олимпиады школьников «Рождественское чудо»;

25 декабря — 8 января — учебно-тренировочные сборы в муниципальных районах по подготовке к региональному этапу всероссийских и заключительному этапу республиканских олимпиад;

25 декабря — 8 января — подготовительные мероприятия к проведению заключительного этапа республиканской олимпиады «Путь к Олимпу» по предметам математика, русский язык, физика, английский язык;

25 декабря — 8 января — подготовительные мероприятия к проведению регионального этапа всероссийских и заключительного этапа республиканских олимпиад школьников.

Для детей с ограниченными возможностями здоровья подготовили:

27—31 декабря — городская социально-педагогическая программа «Камские виражи»;

3 января — новогодняя елка в зоопарке «Река Замбези»;

6 января — экскурсия на интерактивную выставку роботов «Робосфера».

Обширны программы муниципальных домов культуры, музеев, библиотек, кинотеатров. В муниципальных учреждениях пройдет более 500 мероприятий, в том числе научно-образовательных фабрик и лабораторий. В Елабужском музее состоится выставка «Новогодняя игрушка». Национальный музей РТ подготовил тематическое новогоднее представление «По морям — по волнам» — история флота скорее больше увлечет мальчиков. А настоящим событием для девочек станет «Рождественский бал» в музее Боратынского, с конкурсами и фантами. Центр «Эрмитаж» предлагает «Медиафантазии по мотивам Матисса и Шагала».

5 января пройдет традиционный фестиваль «Кукморские валенки» в российской столице валенок. В Кукморе состоится представление театра зимней моды, конкурс на лучший дизайн валенок. Развлекать публику будут скоморохи и коробейники.



Для поклонников спорта в новогоднюю программу вошли игры профессиональных команд.

4 января — баскетбольный «Уникс» откроет сезон в «Баскет-холле» и встретится с саратовским «Автодором»;

4 января команда по хоккею с мячом «Динамо» (Казань) проведет матч с «Байкал-Энерго» на стадионе «Ракета».

Вернется на «Татнефть Арену» хоккейная команда «Ак Барс», которая сыграет:

5 января — с челябинским «Трактором»;

7 января — с магнитогорским «Металлургом»;

9 января — с нижегородским «Торпедо».