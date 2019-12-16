Светомузыкальная елка, ледовые аттракционы и карнавалы — как Казань встречает Новый год

«Реальное время» публикует программу праздничных мероприятий

Фото: Максим Платонов

Калейдоскоп новогодних событий стартует в Казани уже на этой неделе. До конца зимних каникул для жителей и гостей города подготовили более 160 праздничных мероприятий на открытом воздухе. Главная елка откроется у Центра семьи «Казан», снежно-елочные городки распахнут двери для гостей по всей столице, карнавалы прошествуют по улице Баумана и в парке «Крылья советов». Где и какие площадки будут работать, узнало «Реальное время» на «деловом понедельнике».

Главная елка из света и музыки

Казань готовится к встрече Нового года. Сегодня на «деловом понедельнике» в мэрии начальник управления культуры Азат Абзалов рассказал об основных праздничных мероприятиях.

26 декабря в 16.00 у Центра семьи «Казан» откроется главная праздничная площадка с новой 35-метровой елкой и ледовым городком. На сцене состоится концерт с участием мастеров искусств. Завершится шоу салютом. В этом году на центральной площадке впервые появится «Светомузыкальная новогодняя елка». Для создания праздничной атмосферы используют большое количество инженерного и осветительного оборудования: более 93 тысяч светодиодов разной мощности, 12 световых «пушек» полного вращения и 640 ярких гирлянд.

Комплекс ледового городка включает в себя пять ледовых скоростных горок, ледяные скульптуры «Дед Мороз и Снегурочка», «Трон», «Дракон», «Ледяные кристаллы», ледяной лабиринт, панно «Тантамареска» и «Городок». Для посетителей ледового городка предусмотрена комната обогрева в виде ледяного замка, где можно будет попить горячий чай. Развлекательная программа у главной городской елки будет проходить ежедневно на протяжении всех новогодних каникул. Городские власти просят казанцев и гостей столицы с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ограничением движения транспортных средств по улице Сибгата Хакима с 15 до с 18 часов 26 декабря.

Вкусный, ароматный и красочный «КышДаКар»

Здесь же развернутся праздничные торговые ряды «КышДаКар-феста», оформленные иллюминацией. В этом году фестиваль «КышДаКар» расширил географию: впервые он пройдет на двух площадках — у центральной городской елки возле Центра семьи «Казан» и на улице Баумана возле станции метро «Кремлевская».

Местные производители представят на фестивале свои товары: сувениры ручной работы, новогодние украшения, сладости и свежие фермерские продукты. Посетители, например, смогут приобрести запеченную по национальному рецепту утку, различные виды сыров или эксклюзивный торт «Суворов» из натуральных фермерских продуктов. Полакомиться можно будет имбирными пряниками или цветочным медом, взбитым с фруктами, ягодами и орехами, а согреться в морозную погоду — травяным татарским чаем или кофе собственного производства. На площадках фестиваля пройдут мастер-классы, конкурсы и акции, будет организована специальная детская зона.

С 25 декабря по 7 января, с 12.00 до 20.00 будет работать новогодняя ярмарка на улице Баумана.

С 26 декабря по 7 января, с 12.00 до 22.00 — площадка у Центра семьи «Казан».

Новогодние приключения на площадках города

В новогоднюю ночь в Казани будут работать две площадки: перед Центром семьи «Казан» и на катке парка «Черное озеро». Программа с дискотекой и видеотрансляцией обращений президента России и Президента Татарстана начнется в 22 часа 31 декабря и продлится до 3 часов 1 января. В прошлом году в новогоднюю ночь у Чаши и в парке «Черное озеро» побывали более 30 тысяч казанцев и гостей города. В нынешнюю праздничную ночь движение по улице Сибгата Хакима перекроют с 18 часов до 4 утра 1 января.

Во всех районах города будут работать елочные городки. Помимо этого, праздничные площадки откроются в жилых массивах, поселках и дворах.

21 декабря состоится открытие новогодней площади перед Казанским моторостроительным производственным объединением (КМПО) — с концертной программой, многочисленными конкурсами и играми, а также праздничной торговлей с блинами и горячим чаем.

В этот же день зажжет свои огни елка в Центральном парке культуры и отдыха в Вахитовском районе. Еще одна праздничная площадка появится на Кремлевской набережной.

23 декабря откроется елка в сквере Татарской государственной филармонии, а на следующий день, 24 декабря, — центральная елка Авиастроительного и Ново-Савиновского районов откроется в парке «Крылья Советов». Здесь запланирована интерактивная программа с участием Деда Мороза и Снегурочки, юной Злой волшебницы, Снежной Феи и символа наступающего года — Мыши. На спортивных площадках парка будут организованы состязания, зимние конкурсы, игры и забавы. Здесь же развернется праздничная торговля, а для юных участников праздника — катание на пони и лошадях.

Еще один праздничный городок распахнет двери 24 декабря в детском парке «Калейдоскоп» в Приволжском районе и порадует гостей интерактивной программой с участием сказочных персонажей.

Одно из любимых мест казанцев — парк «Сосновая роща» у ДК Химиков — порадует жителей Кировского и Московского районов 20-метровой искусственной елью. Здесь же будет организован каток с прокатом коньков. Открытие новогоднего комплекса запланировано на 24 декабря.

Яркий праздник в елочном городке парка «Континент» запланирован на 26 декабря. Гостей приглашают на театрализованное представление, танцевальную программу, спортивные игры и зимние конкурсы.

Центром притяжения жителей Советского района станет елка в поселке Дербышки, открытие которой состоится 25 декабря в 16 часов. Впервые в этом году для самых активных гостей здесь установят большую горку для катания на ледянках и тюбингах, а также дом Деда Мороза — сруб-избу, в которой можно будет пообщаться с его хозяином — главным волшебником праздника. В программе открытия — театрализованное представление «Новогодние приключения Щелкунчика и Крысиного Короля». Всех гостей в этот день ждет интерактивная программа, спортивные игры, призы и подарки.

На территории Казанского ипподрома традиционно появится национальная новогодняя деревня «Ханский двор». Символом деревни вновь станет уникальная елка-дом «Ханский дворец», в дни праздничных мероприятий можно сфотографироваться в нем с Дедом Морозом. На территории елочного комплекса будет работать каток, организовано катание на упряжках, трасса «багги» и детские аттракционы.

По паркам будет колесить сцена, а команды саночников поборются за 50 тысяч

14 декабря в общественных пространствах Казани стартовала праздничная новогодняя программа «Зима в парках — 2020», организатором которой стала Дирекция парков и скверов и Управление культуры Казани при поддержке президента РТ и мэрии города. Разнообразные новогодние развлечения для взрослых и детей запланированы на территории 20 общественных пространств Казани. Целый месяц — до 14 января 2020 года — жителей и гостей города ждут театральные представления, мастер-классы, концерты, игры, соревнования, хоры и другие новогодние события. Всего в общественных пространствах запланировано 120 мероприятий.

21 декабря на центральной улице Баумана состоится музыкальный парад. 1 января в парке «Крылья Советов» пройдет новогодний карнавал — ежегодный концерт, который создаст атмосферу советского Нового года в его лучших традициях. Казанцев ждут танцы, музыка из любимых кинофильмов и тематическая фотозона. 3 января на второй очереди бульвара «Белые цветы» состоится камерный концерт новой татарской музыки. 4 января в Центральном парке им. Горького пройдет конкурс самодельных саней «Сани Казани». За главным призом — 50 тыс. рублей — приглашаются все желающие. Для этого нужно создать необычные по форме сани на основе тюбингов, зарегистрировать свою команду в социальных сетях фестиваля, презентовать свой проект и скатиться с горки в день мероприятия. Для любителей зимних забав 6 января в парке им. Урицкого состоится фестиваль снеговиков.

Помимо этого, впервые в Казани появится музыкальная передвижная платформа «Арт-бокс»: мобильная сцена, где выступят различные музыкальные коллективы, будет перемещаться по самым массовым площадкам города.

Горожан и гостей города в парках Казани ждут детские театральные выступления, бесплатные занятия по керлингу и фигурному катанию, выступления хоров, концерт молодежных групп и многое другое. Традиционной точкой притяжения отдыхающих станет каток площадью более 6 тыс. квадратных метров в парке «Черное озеро». Вход на каток со своими коньками, как всегда, будет бесплатным.

Полностью с программой «Зима в парках» можно познакомиться в социальных сетях Дирекции парков. Кроме того, расписание новогодней программы в Казани опубликовано на трех языках в буклетах, которые можно найти в общественных пространствах, кафе, ресторанах, отелях, выставочных центрах и музеях.

Казань засияет праздничными огнями

В эти декабрьские дни улицы и парки Казани оформляют праздничными световыми элементами. Всего в городе будут украшены пять больших площадей, 18 парков, пешеходная улица Баумана, 10 магистралей, на опорах городского освещения будут установлены более 500 световых консолей.

— Создаем праздничное настроение в городе. Когда вы готовитесь к домашним праздникам и ждете гостей, наверняка же убираетесь, не считаете в этот момент сколько кусочков мыла и стирального порошка потратите. С этой точки зрения и мы так же убираем городское хозяйство. Город должен встречать праздник нарядным, убранным и с интересными, содержательными программами, — обосновал обилие светящейся иллюминации на улицах Казани Азат Абзалов.

Новогодняя композиция появится на площади Тысячелетия перед Казанским Кремлем, световые инсталляции установят на Советской площади, у памятника Муллануру Вахитову и на площади Свободы, а световая композиция «Лилии» украсит площадь перед театром им. Камала. Арт-объект в виде цифр 2020 появится на территории Старо-Татарской слободы, а иллюминация со светодиодной гирляндой мишурой и световыми элементами с новогодней тематикой «Валенки», «Шарики» и «Снежинка» украсит все мосты через протоку Булак.

В этом году предусмотрено новое цветовое решение для праздничного убранства пешеходной улицы Баумана. Новогоднее оформление здесь засияет 21 декабря, после того как театрализованные персонажи пройдут по главной пешеходной улице, исполнят любимую новогоднюю песню «В лесу родилась елочка» и параллельно зажгут 32 яркие световые арки, выполненные декораторами итальянской компании Festi Group.

К Новому году в 10 городских парках установят новогодние ели. Праздничное оформление впервые появится в Лядском саду, на бульварах по улице Фучика, «Ак чэчэклэр» и в парке «Комсомолец». Здесь разместят световые консоли, гирлянды и арт-объекты.

Центральный парк культуры и отдыха в этом году декорирован в европейском стиле: здесь установлены арт-объекты «Звездное небо», световыми элементами украшены деревья, а 10-метровая елка перенесена к площадке с фонтаном.

Построят снежный лабиринт и возведут смотровую башню на площадке у центра Cube в Горкинско-Ометьевском лесу. А сам Cube превратится в мастерскую Деда Мороза. В лесной чаще между крон деревьев развесят светодиодные строки любимого с детства стихотворения «В лесу родилась елочка» на русском и татарском языках.

Елку и каток в парке «Черное озеро» впервые нарядят праздничной итальянской иллюминацией. В парке им. Урицкого тоже по-новому украсят канал озера, развесят многочисленные гирлянды. Новогоднюю елку по просьбе местных жителей в этом году установят на новом месте — в конце канала озера. А на пешеходном бульваре «Фестивальный» в рамках празднования 100-летия ТАССР установят арт-объект.

— Программа насыщенная, обширная. Только перечисление мероприятий заняло длительное время. Как вкусно и красиво докладываете. Чтобы еще вкуснее и красивее эти мероприятия прошли. Вдохновляющее новогоднее настроение появляется только от одной презентации ярмарки. Правильно, что разнесли две локации на улице Баумана и у Чаши «Казан» — самые кипучие по числу посетителей, — отметил мэр Казани Ильсур Метшин.

— Небесная канцелярия обещает на этой неделе снег, чтобы уж было совсем по-новогоднему. Но напоминаю: все должно быть нарядно и красиво, без завалов. Как всегда, для нас праздники — это усиление рабочего графика, особенно для наших сетевиков: сотрудников «Водоканала», электросетей, энергетиков, работников автотранспорта, в сфере общественного порядка, благоустройства, вывоза мусора. Гарнизон казанской полиции всегда справлялся. Прошу всех настроиться на соответствующий режим и организовать праздничные мероприятия на достойном столицы уровне, — завершил обсуждение новогодней темы городской глава.

1 / 53 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов