Евгений Петропавловский: «На месте генсека КПСС я более аккуратно провел бы трансформацию СССР»

Евгений Петропавловский родился в Жданове Донецкой области УССР 17 ноября 1981 года. В 2008 году окончил Таганрогский государственный педагогический институт по специальности «социальный педагог». Карьеру начинал в родном городе в должности начальника отдела продаж компании по оптовой торговле. За четыре года дослужился до коммерческого директора, а потом в том же статусе перешел на работу в торговый дом «Фазенда» города Краснодара. В 2014 переехал в Ростов-на-Дону, где четыре года работал в компании-производителе напольных покрытий «Пластфактор», последние три года возглавлял ее.

В 2017 году завершил подготовку по президентской программе «Управление ресурсами бизнеса» в РАНХиГС, а в 2019-м получил степень EMBA в МГУ им. Ломоносова. С 2018 года — активист ОНФ и член «Опоры России». В спецпроекте «Лидеры «Реального времени» он рассуждает о жертвах во имя общественного блага, истине и литературе, задает вопросы мэру родного города.