Евгений Петропавловский: «На месте генсека КПСС я более аккуратно провел бы трансформацию СССР»
Участники конкурса «Лидеры России» отвечают на 10 философских вопросов «Реального времени», часть 23-я
Евгений Петропавловский родился в Жданове Донецкой области УССР 17 ноября 1981 года. В 2008 году окончил Таганрогский государственный педагогический институт по специальности «социальный педагог». Карьеру начинал в родном городе в должности начальника отдела продаж компании по оптовой торговле. За четыре года дослужился до коммерческого директора, а потом в том же статусе перешел на работу в торговый дом «Фазенда» города Краснодара. В 2014 переехал в Ростов-на-Дону, где четыре года работал в компании-производителе напольных покрытий «Пластфактор», последние три года возглавлял ее.
В 2017 году завершил подготовку по президентской программе «Управление ресурсами бизнеса» в РАНХиГС, а в 2019-м получил степень EMBA в МГУ им. Ломоносова. С 2018 года — активист ОНФ и член «Опоры России». В спецпроекте «Лидеры «Реального времени» он рассуждает о жертвах во имя общественного блага, истине и литературе, задает вопросы мэру родного города.
Евгений Петропавловский, 38 лет, основатель консалтинговой компании PEN Consulting, директор по продажам и маркетингу крымского курорта Mriya Reasort&Spa. Финалист конкурса «Лидеры России» сезона 2018—2019 года — представлял Таганрог.
- Если бы у вас появилась возможность переписать историю России, что бы вы изменили?
— Будучи на месте Генсека КПСС, более аккуратно провел бы трансформацию СССР в союзные государства.
- Три ваших личных принципа правильного воспитания детей.
— Минимум гаджетов; ошибаться можно и нужно; ценность свободы выбора.
- Какой поступок вы могли бы совершить ради страны?
— Самоотверженный! При построении более дальнего горизонта бытия государства.
- Решение, сильно повлиявшее на вашу жизнь в последние годы.
— Участие в проекте ЛР; принятие мысли, что моя реализация может понадобиться в любом уголке страны; выход из политического поля.
- Какое достижение реальной исторической личности является для вас примером?
— Екатерина II (Великая) — построение системы образования, плодами которого мы пользуемся по сей день.
- При каких условиях можно пожертвовать благом ста человек ради достижения общественного блага?
— Угроза войны, гражданского бунта, целостности государственности.
- Назовите пять самых полезных для лидера книг.
— «Государь» Никколо Макиавелли, «Капитал» Карла Маркса, «От хорошего к великому» Джима Коллинза, «Стратегия голубого океана» Кима Чана и Рене Моборн, «Управляя изменениями» Ицхака Адизеса.
- Какой вопрос вы бы хотели задать мэру своего родного города?
— Что, так сложно создать команду?
- Одним предложением опишите мир, в котором вы хотели бы жить.
— Процветающий, опирающийся на таланты, способные сделать его лучше.
- Что такое истина для вас?
— Положение дел, толкающее к общему благу.
Опрос был разработан совместно с кафедрой философии и медиакоммуникаций КГЭУ, и лично при участии заведующей кафедрой, эксперта в сфере психологии массовых коммуникаций и языковой политики доктора философских наук Элины Миннуллиной
Справка
«Лидеры России» — флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей», запущенный в 2017 году. Конкурс позиционируется как социальный лифт, инструмент формирования высшего кадрового резерва страны — грамотных, гибких и квалифицированных управленцев в сфере государственной власти, бизнеса, социальных институтов. За первые два сезона конкурса победителями стали 207 управленцев, представлявших большинство регионов страны.
По данным недавнего исследования «Коммерсанта», порядка 75% из них получили назначения на высокие посты. Кроме продвижения по карьерной лестнице, финалисты получают образовательные гранты в 1 млн рублей и личные консультации в течение года с наставниками по профилю, в числе которых Герман Греф, Валентина Матвиенко, Маргарита Симоньян, Сергей Кириенко, добрая половина Кабинета министров и губернаторского корпуса России.
На участие в третьем конкурсе «Лидеры России» Оргкомитет получил порядка 233 тысяч заявок. До конца года все конкурсанты будут проходить шесть онлайн-тестирований. Проверят их интеллектуальные способности, стрессоустойчивость, общие знания истории, культуры, права, экономики и географии, управленческие качества и профессиональные компетенции по отраслям.
С января по март 2020 года в восьми федеральных округах соберутся сотни сильнейших, которые покажут наилучшие результаты тестов. Конкурсанты с экспертами будут работать над бизнес-кейсами, общаться с ключевыми политиками и чиновниками ФО, получая от них рекомендации. К весне определятся три сотни финалистов конкурса. В финале они на четыре дня встретятся в Сочи. Лидерам предстоит интенсивный нетворкинг, встречи с экспертами и деловые игры, которые выявят сотню победителей третьего сезона.
комментарии
Спасибо.
Но "трансформацию" СССР провел не "генсек", а кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС Б.Ельцин.
Хотел, как лучше, получилось, как всегда...
— Что, так сложно создать команду?
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/161508-intervyu-s-top-menedzherom-krymskogo-kurorta-mriya-reasortspa
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