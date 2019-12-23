Фотомарафон «100-летие ТАССР»: сбор молока на переработку в селе Танайка, первая половина 1950-х

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Одно из старейших сел Елабужского района — Танайка. Оно ведет свою историю с 1614 года. В советское время здесь был колхоз «Красный партизан», который славился на всю республику своим богатством: это был первый колхоз-миллионер в здешних местах.

Здесь, в 10 километрах от Елабуги, когда-то разыгрывались трагические события, кипели нешуточные страсти. Во время пугачевского восстания в Танайке была развернута ставка мятежников, многие жители переходили на сторону казаков. В Гражданскую войну здесь были сражения с белочехами, а в первые годы существования республики, как и везде в те времена на селе, жители шли друг на друга с вилами и обрезами во время грабительской продразверстки. Название «Красный партизан» колхоз получил как раз в память о сражениях времен гражданской войны.

Стрижка овец в колхозе «Красный партизан», середина 1950-х годов. Фото из фондов Елабужского государственного музея-заповедника

Как ни сложно было в это поверить, но именно в сталинские времена крестьяне Танайки были самыми зажиточными во всей округе. Административно-командные меры сработали как нельзя лучше. И прославилась Танайка... на обыкновенном репчатом луке. Колхоз на нем специализировался. Под лук выделили лучшие земли, строили склады, а осенью вниз по Каме и Волге танайский лук отправлялся вплоть до Саратова и Астрахани.

Первый председатель колхоза Андриан Парков был очень эффективным менеджером. Он додумался до того, чтобы завести деловые связи в соседних городах: его «агенты» отслеживали закупочные цены на лук, и если происходило какое-то изменение, звонили Паркову по телефону. Председатель быстро переориентировал систему сбыта и подстраивал ее под наиболее выгодную для него схему. Колхоз процветал.

«Поднявшись» на луке, после войны колхоз мог позволить себе завести отличную пасеку, поднять животноводство и разбить прекрасные яблоневые сады. Деньги лились в колхоз рекой. По воспоминаниям заслуженного агронома РТ Марселя Маликова, работавшего в середине 50-х годов в Танайке, дома сельчан почти все были крыты листовым железом, что было неслыханной роскошью для послевоенного времени.

Строительство птицефермы в Танайке, начало 1950-х. Фото из фондов Елабужского государственного музея-заповедника

Людмила Губаева