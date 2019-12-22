Фотомарафон «100-летие Татарстана»: пункт переливания крови в Елабуге, 1955 год

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Фото: из фондов Елабужского государственного музея-заповедника

Несколько улиц в Елабуге названы именами врачей, которые внесли огромный вклад в развитие здравоохранения города и республики. Например, одним из них был Леонид Петрович Нечаев, которого мы видим на заглавной фотографии в центре.

Леонид Петрович Нечаев родился в 1915 году. Он окончил Куйбышевскую военно-медицинскую академию, был военврачом на фронте. По распоряжению начальника ГВСУ РККА Нечаева назначили старшим врачом 18-го гвардейского минометного полка, который попал в окружение во время наступления. В окружении Нечаев прожил некоторое время, скрывался под видом местного жителя, и семья ничего о нем не знала: получала стандартное «пропал без вести». К счастью, ему удалось спастись, и в 1945 году он вернулся домой. Первое время его бесконечно проверяли, никуда не брали на работу (как и всех бывших пленных и окруженцев).

Но потом Нечаева взяли работать хирургом в лагере НКВД №97 для военнопленных, который был организован в Елабуге. Позже он работал ординатором хирургического отделения Елабужской центральной районной больницы, преподавал хирургию в Елабужском медицинском училище, а в 1959 году возглавил хирургическое отделение ЕЦРБ.



Леонид Нечаев делает операцию, 1958 год. Фото из фондов Елабужского государственного музея-заповедника

Доктор Нечаев был ведущим хирургом Мамадышского, Набережночелнинского, Бондюжского и Елабужского районов. В 1955 году в Елабуге открылся пункт переливания крови, и Леонид Петрович был его куратором. В 1962 году он стал заслуженным врачом ТАССР. К сожалению, прожил Нечаев недолго: он умер в 1968 году от сердечно-легочной недостаточности. Его провожал весь город. В 1993 году доктору посмертно присвоили звание «Почетный горожанин Елабуги». Одна из улиц города названа его именем.

Еще один прославленный врач из Елабуги — офтальмолог Алексей Семенович Каллистов. Он прожил очень долгую и богатую событиями жизнь: с 1899-го по 1992 год. Каллистов пережил и революцию, и Гражданскую войну, и страшный голод начала 20-х, и Великую Отечественную войну, и распад Советского Союза.

Алексей Семенович Каллистов на берегу Камы (второй слева), 1953 год. Фото из фондов Елабужского государственного музея-заповедника

В 20 лет он ушел добровольцем в Красную Армию, принимал участие в боях с армией Деникина и в разгроме банд Махно. В 1927 Каллистов окончил медицинский факультет Казанского университета и был одним из тех докторов, которым суждено было организовывать здравоохранение в республике и ее районах (тогда еще кантонах). По окончании университета его направили работать в Елабужский кантон начальником глазного отряда №1. В 1934 году молодой врач стал заведующим глазным отделением в Елабужской районной больнице.

Каллистов прошел всю войну, причем не врачом, а простым бойцом. Воевал он под Сталинградом, на Орловско-Курской дуге, под Белгородом — в самых страшных битвах. После войны он некоторое время служил на Дальнем Востоке, а потом, демобилизовавшись, вернулся к своей докторской ипостаси: продолжал работать заведующим глазным отделением Елабужской ЦРБ.

В 1958-м он получил звание заслуженного врача Татарской АССР. В 1993 году, через год после смерти, Алексей Семенович Каллистов был внесен в списки почетных горожан Елабуги. В городе есть улица его имени.



Людмила Губаева