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Фотомарафон «100-летие ТАССР»: обед стройбатовцев на строительстве Лениногорска, 1952 год

07:00, 20.12.2019 6 Сюжет: К 100-летию ТАССР

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Фотомарафон «100-летие ТАССР»: обед стройбатовцев на строительстве Лениногорска, 1952 год Фото: из фондов Лениногорского краеведческого музея

В 1950 году в селе Новая Письмянка Ново-Письмянского района были образованы тресты «Бугульманефть» и «Татбурнефть». Рядом с селом начал строиться новый рабочий поселок нефтяников. Жители назвали его Зеленогорском. 18 августа 1955 года поселок был преобразован в город республиканского подчинения и переименован. Так родился Лениногорск.

Первоначально строительством занимался строительно-монтажный трест «Бугульманефтестрой» (в последующем «Лениногорскнефтестрой»). Серьезное участие в строительстве принимали дорожно-строительные части Советской Армии: например, военная часть 2837. В ее составе приехал в строящийся поселок Александр Платонович Верхозин.

Первые бараки будущего города, начало 1950-х. Фото из фондов Лениногорского краеведческого музея

Город строили с нуля, среди холмов и перелесков. Нефтяники стекались сюда десятками тысяч, со всех республик и областей Советского Союза. Всем им нужно было где-то жить, потому что нефтепромысел развивался стремительными, рекордными темпами. Сначала здесь стояли палатки, потом — хлипкие бараки, потом — щитовые дома, но строительство шло рекордными темпами. За первые 5 лет в Зеленогорске построили 126,5 тысячи квадратных метров жилья. Одни из первых 75 домов были построены и сданы за первое полугодие 1951 года.

Первые жители Зеленогорска на фоне палатки, 1951 год. Фото из фондов Лениногорского краеведческого музея

В 1956 году в городе появился телефон: на улице Мичурина смонтировали первый коммутатор ручного обслуживания на 600 номеров. Его обслуживанием занимались 6 телефонисток. Перебравшись из палаток, люди заводили семьи, в молодом городе рождались дети. Многие привозили семьи с собой, поэтому нужно было построить сразу несколько школ.

Строительство школы №2, 1953 год. Фото из фондов Лениногорского краеведческого музея

Первые пять школ ввели в эксплуатацию за первые 5 лет строительства города. Социальную инфраструктуру пытались развивать, как могли: будучи еще совсем юным, Зеленогорск получил клуб «Нефтяник», пожарное депо, больничный городок, хлебозавод и библиотеку. И все это — только за первые пять лет. После 1955 года, уже в статусе города, уже под новым именем, Лениногорск продолжал развиваться не менее активно.

Тем временем Александр Платонович Верхозин в составе своей войсковой части, вместе с коллегами-стройбатовцами строил в городе дороги, прокладывал их до той самой исторической скважины №3, которая дала старт разработке Ромашкинского месторождения. А дорог нужно было строить очень много: чего стоило только протянуть их от Лениногорска в Бугульму!

Стройбатовцы на строительстве дороги в Бугульму, 1952 год. Фото из фондов Лениногорского краеведческого музея

Александр Платонович после демобилизации остался здесь, в городе, который рождался буквально под его руками. Он работал мастером, потом прорабом, потом — начальником участка в различных дорожно-строительных организациях. Долгое время возглавлял УМС №10 треста «Строймеханизация». В 1995 году, в честь 40-летия города, ему было присвоено звание почетного гражданина Лениногорска.

Людмила Губаева
Справка

За помощь в подготовке материала редакция благодарит Лениногорский краеведческий музей.

Мы будем рады участию наших читателей в наполнении фотопроекта. По вопросам фотомарафона обращайтесь по адресу gubaeva@realnoevremya.ru

ОбществоИстория Татарстан
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комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 08:22
    Молодцы. Очень интереснаястатья. Но и сечас ТАТАРстане школы строять по 10 шт и садиков по 30 шт.
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    Анонимно 09:25
    Да? Даже если и так, мест то все равно не хватает
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    Анонимно 10:20
    "Но и сечас ТАТАРстане школы строять...".
    Источник : https://realnoevremya.ru/articles/161267-fotomarafon-100-letie-tassr-obed-stroybatovcev-na-stroitelstve-leninogorska-1952-god

    Очередная "детская" провокация?

    Предлагаете праздновать 100-летие ТАССР всем ТАТАРстанцам и россиянам?
    Или намекаете только на ТАТАР?

    История ТАССР неразрывно связана с историей многих десятков коренных народов Поволжья - тюрок, татар, чуваш, марийцев, башкир, славян, русских, мордвы и др.

    И в сегоднешней статье хорошо показано, что Почетный Гражданин Лениногорска Александр Платонович Верхозин и сотни тысяч людей десятков этносов и национальностей жизнь положили на благо Ромашкинского нефтяного месторождения, Лениногорска, ТАССР, РСФСР и СССР в целом.
    Низкий им поклон за это.
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  • Анонимно 09:13
    Чрезвычайно интересно - и фотографии, и текст.
    Уникальные фото-документы, познавательная информация.

    Зеленогорск-Лениногорск строила вся страна весь Советский Союз, СССР - приезжали рабочие и специалисты всех профилей - от буровиков и строителей, до школьных учителей и врачей.
    И об этом надо помнить и ценить.

    Фотографии можно рассматривать часами - очень много интересных и характерных для той эпохи деталей.

    На 3-й фотографии справа привлекает внимание американский "Виллисс", покрытый тентом. Прошло всего 5 лет после войны и военная техника ещё исправно служила во многих отраслях "народного хозяйства".

    А на 1-й фотографии приятно смотреть на молодые радостные лица обедающих СТРОЙбатовцев.
    Обращают на себя внимание и классические армейские миски и огромный бачок-термос, в котором привезли обед.

    В советское время ходил анекдот:

    "Американская школа по подготовке спецназа.
    Сержант рассказывает о российских войсках: - Есть у них пехота, один их пехотинец завалит трех таких как вы. Есть у них ВДВ - один ВДВешник завалит пятерых таких как вы.
    А есть у них еще суперспецподразделение СТРОЙБАТ называется, так те вообще звери им даже оружия не дают, только лопаты. Один СТРОЙбатовец завалит 15 таких как вы".

    СТРОЙбат построил огромное количество военных и гражданских объектов.

    А оружие им все же выдавали, и на стрельбы водили.
    И строевой подготовкой им приходилось заниматься.
    Спасибо молодым солдатикам - русским, украинцам, татарам, башкирам, белорусам, литовцам, грузинам и др., принявшим самое активное участие в основании и строительстве Зеленогорска-Лениногорска - одного из красивейших городов современного Татарстана.

    Спасибо автору, РВ и Лениногорскому краеведческому музею за сохранение Памяти.


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  • Анонимно 09:51
    Спрашивал у родителей. Раньше всё строили руками, и как правило помогали в постройке все!
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    Анонимно 10:38
    Да, были времена - "один за всех и все за одного".

    Настали времена - "каждый сам за себя".

    И даже ОПГ, когда их "берут за жабры", не придерживаются мушкетёрского лозунга.
    Измельчал народишко...
    Зажрались, слишком хорошо мы живём...
    И, главное, не ценим этого.

    За 100 лет, прошедших с создания ТАССР, мы прошли огромный путь - от массового голода в 1921 году по вине марксистов, от которого погибло около 1 миллиона человек, до изобилия продуктов в "Магнитах" и "Пятёрочках", от замерзания от холода на улицах Казани времён "военного коммунизма", до теплых отдельных квартир и т.д.

    Ценить надо достижения, доставшиеся нам в результате героического труда наших прадедов, дедов, отцов и их боевых подруг.

    Спасибо, низкий поклон и Вечная Память.
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