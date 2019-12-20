Фотомарафон «100-летие ТАССР»: обед стройбатовцев на строительстве Лениногорска, 1952 год

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Фото: из фондов Лениногорского краеведческого музея

В 1950 году в селе Новая Письмянка Ново-Письмянского района были образованы тресты «Бугульманефть» и «Татбурнефть». Рядом с селом начал строиться новый рабочий поселок нефтяников. Жители назвали его Зеленогорском. 18 августа 1955 года поселок был преобразован в город республиканского подчинения и переименован. Так родился Лениногорск.

Первоначально строительством занимался строительно-монтажный трест «Бугульманефтестрой» (в последующем «Лениногорскнефтестрой»). Серьезное участие в строительстве принимали дорожно-строительные части Советской Армии: например, военная часть 2837. В ее составе приехал в строящийся поселок Александр Платонович Верхозин.

Первые бараки будущего города, начало 1950-х. Фото из фондов Лениногорского краеведческого музея

Город строили с нуля, среди холмов и перелесков. Нефтяники стекались сюда десятками тысяч, со всех республик и областей Советского Союза. Всем им нужно было где-то жить, потому что нефтепромысел развивался стремительными, рекордными темпами. Сначала здесь стояли палатки, потом — хлипкие бараки, потом — щитовые дома, но строительство шло рекордными темпами. За первые 5 лет в Зеленогорске построили 126,5 тысячи квадратных метров жилья. Одни из первых 75 домов были построены и сданы за первое полугодие 1951 года.

Первые жители Зеленогорска на фоне палатки, 1951 год. Фото из фондов Лениногорского краеведческого музея

В 1956 году в городе появился телефон: на улице Мичурина смонтировали первый коммутатор ручного обслуживания на 600 номеров. Его обслуживанием занимались 6 телефонисток. Перебравшись из палаток, люди заводили семьи, в молодом городе рождались дети. Многие привозили семьи с собой, поэтому нужно было построить сразу несколько школ.

Строительство школы №2, 1953 год. Фото из фондов Лениногорского краеведческого музея

Первые пять школ ввели в эксплуатацию за первые 5 лет строительства города. Социальную инфраструктуру пытались развивать, как могли: будучи еще совсем юным, Зеленогорск получил клуб «Нефтяник», пожарное депо, больничный городок, хлебозавод и библиотеку. И все это — только за первые пять лет. После 1955 года, уже в статусе города, уже под новым именем, Лениногорск продолжал развиваться не менее активно.

Тем временем Александр Платонович Верхозин в составе своей войсковой части, вместе с коллегами-стройбатовцами строил в городе дороги, прокладывал их до той самой исторической скважины №3, которая дала старт разработке Ромашкинского месторождения. А дорог нужно было строить очень много: чего стоило только протянуть их от Лениногорска в Бугульму!

Стройбатовцы на строительстве дороги в Бугульму, 1952 год. Фото из фондов Лениногорского краеведческого музея

Александр Платонович после демобилизации остался здесь, в городе, который рождался буквально под его руками. Он работал мастером, потом прорабом, потом — начальником участка в различных дорожно-строительных организациях. Долгое время возглавлял УМС №10 треста «Строймеханизация». В 1995 году, в честь 40-летия города, ему было присвоено звание почетного гражданина Лениногорска.

Людмила Губаева