Фотомарафон «100-летие ТАССР»: обед стройбатовцев на строительстве Лениногорска, 1952 год
Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану. Часть 124-я
В 1950 году в селе Новая Письмянка Ново-Письмянского района были образованы тресты «Бугульманефть» и «Татбурнефть». Рядом с селом начал строиться новый рабочий поселок нефтяников. Жители назвали его Зеленогорском. 18 августа 1955 года поселок был преобразован в город республиканского подчинения и переименован. Так родился Лениногорск.
Первоначально строительством занимался строительно-монтажный трест «Бугульманефтестрой» (в последующем «Лениногорскнефтестрой»). Серьезное участие в строительстве принимали дорожно-строительные части Советской Армии: например, военная часть 2837. В ее составе приехал в строящийся поселок Александр Платонович Верхозин.
Город строили с нуля, среди холмов и перелесков. Нефтяники стекались сюда десятками тысяч, со всех республик и областей Советского Союза. Всем им нужно было где-то жить, потому что нефтепромысел развивался стремительными, рекордными темпами. Сначала здесь стояли палатки, потом — хлипкие бараки, потом — щитовые дома, но строительство шло рекордными темпами. За первые 5 лет в Зеленогорске построили 126,5 тысячи квадратных метров жилья. Одни из первых 75 домов были построены и сданы за первое полугодие 1951 года.
В 1956 году в городе появился телефон: на улице Мичурина смонтировали первый коммутатор ручного обслуживания на 600 номеров. Его обслуживанием занимались 6 телефонисток. Перебравшись из палаток, люди заводили семьи, в молодом городе рождались дети. Многие привозили семьи с собой, поэтому нужно было построить сразу несколько школ.
Первые пять школ ввели в эксплуатацию за первые 5 лет строительства города. Социальную инфраструктуру пытались развивать, как могли: будучи еще совсем юным, Зеленогорск получил клуб «Нефтяник», пожарное депо, больничный городок, хлебозавод и библиотеку. И все это — только за первые пять лет. После 1955 года, уже в статусе города, уже под новым именем, Лениногорск продолжал развиваться не менее активно.
Тем временем Александр Платонович Верхозин в составе своей войсковой части, вместе с коллегами-стройбатовцами строил в городе дороги, прокладывал их до той самой исторической скважины №3, которая дала старт разработке Ромашкинского месторождения. А дорог нужно было строить очень много: чего стоило только протянуть их от Лениногорска в Бугульму!
Александр Платонович после демобилизации остался здесь, в городе, который рождался буквально под его руками. Он работал мастером, потом прорабом, потом — начальником участка в различных дорожно-строительных организациях. Долгое время возглавлял УМС №10 треста «Строймеханизация». В 1995 году, в честь 40-летия города, ему было присвоено звание почетного гражданина Лениногорска.
Справка
За помощь в подготовке материала редакция благодарит Лениногорский краеведческий музей.
Мы будем рады участию наших читателей в наполнении фотопроекта. По вопросам фотомарафона обращайтесь по адресу gubaeva@realnoevremya.ru
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Источник : https://realnoevremya.ru/articles/161267-fotomarafon-100-letie-tassr-obed-stroybatovcev-na-stroitelstve-leninogorska-1952-god
Очередная "детская" провокация?
Предлагаете праздновать 100-летие ТАССР всем ТАТАРстанцам и россиянам?
Или намекаете только на ТАТАР?
История ТАССР неразрывно связана с историей многих десятков коренных народов Поволжья - тюрок, татар, чуваш, марийцев, башкир, славян, русских, мордвы и др.
И в сегоднешней статье хорошо показано, что Почетный Гражданин Лениногорска Александр Платонович Верхозин и сотни тысяч людей десятков этносов и национальностей жизнь положили на благо Ромашкинского нефтяного месторождения, Лениногорска, ТАССР, РСФСР и СССР в целом.
Низкий им поклон за это.
Уникальные фото-документы, познавательная информация.
Зеленогорск-Лениногорск строила вся страна весь Советский Союз, СССР - приезжали рабочие и специалисты всех профилей - от буровиков и строителей, до школьных учителей и врачей.
И об этом надо помнить и ценить.
Фотографии можно рассматривать часами - очень много интересных и характерных для той эпохи деталей.
На 3-й фотографии справа привлекает внимание американский "Виллисс", покрытый тентом. Прошло всего 5 лет после войны и военная техника ещё исправно служила во многих отраслях "народного хозяйства".
А на 1-й фотографии приятно смотреть на молодые радостные лица обедающих СТРОЙбатовцев.
Обращают на себя внимание и классические армейские миски и огромный бачок-термос, в котором привезли обед.
В советское время ходил анекдот:
"Американская школа по подготовке спецназа.
Сержант рассказывает о российских войсках: - Есть у них пехота, один их пехотинец завалит трех таких как вы. Есть у них ВДВ - один ВДВешник завалит пятерых таких как вы.
А есть у них еще суперспецподразделение СТРОЙБАТ называется, так те вообще звери им даже оружия не дают, только лопаты. Один СТРОЙбатовец завалит 15 таких как вы".
СТРОЙбат построил огромное количество военных и гражданских объектов.
А оружие им все же выдавали, и на стрельбы водили.
И строевой подготовкой им приходилось заниматься.
Спасибо молодым солдатикам - русским, украинцам, татарам, башкирам, белорусам, литовцам, грузинам и др., принявшим самое активное участие в основании и строительстве Зеленогорска-Лениногорска - одного из красивейших городов современного Татарстана.
Спасибо автору, РВ и Лениногорскому краеведческому музею за сохранение Памяти.
Настали времена - "каждый сам за себя".
И даже ОПГ, когда их "берут за жабры", не придерживаются мушкетёрского лозунга.
Измельчал народишко...
Зажрались, слишком хорошо мы живём...
И, главное, не ценим этого.
За 100 лет, прошедших с создания ТАССР, мы прошли огромный путь - от массового голода в 1921 году по вине марксистов, от которого погибло около 1 миллиона человек, до изобилия продуктов в "Магнитах" и "Пятёрочках", от замерзания от холода на улицах Казани времён "военного коммунизма", до теплых отдельных квартир и т.д.
Ценить надо достижения, доставшиеся нам в результате героического труда наших прадедов, дедов, отцов и их боевых подруг.
Спасибо, низкий поклон и Вечная Память.