Индекс оливье: в России накормить салатом на Новый год стало дороже

Ингредиенты для приготовления салата «оливье» в России подорожали за год на 4,6%. Четыре порции салата обойдутся в 340 рублей. В прошлом году средняя сумма составляла 325 рублей.

По данным Росстата, за год подорожали репчатый лук (24 руб. за кг), вареная колбаса (396 руб. за кг), консервированные горох и огурцы (164 руб. за кг), майонез (176 руб. за кг). Куриные яйца в среднем стоят 59 рублей за 10 штук. В среднем, любимый салат россиян станет на 15 рублей дороже.

Еще один традиционный салат на Новый год — «селедка под шубой» — тоже подорожал, но не настолько. Стоимость продуктов для этого блюда стала выше на 2,6%, сообщают «Известия».

Напомним, что в прошлом году рост стоимости продуктов к праздничному столу ускорился за год в два раза.