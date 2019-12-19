Тимур Темиргалиев, Гарантийный фонд: «Я бы поменял отношение госбанков к их свободным активам»

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Портфель гарантий татарстанского Гарантийного фонда в этом году вырос на 20%, а количество выданных поручительств по кредитам — на 70%. О том, готов ли бизнес сегодня привлекать кредитные ресурсы, а банки — выдавать их предпринимателям, что нужно изменить в нормативах ЦБ и чего не хватает системе государственного управления в Татарстане, в ходе встречи с журналистами рассказал глава татарстанского Гарантийного фонда Тимур Темиргалиев.

Поручились по кредитам на 4,5 миллиарда

Портфель гарантий Гарантийного фонда Республики Татарстан в этом году вырос на 20%, а количество выданных поручительств по кредитам — на 70%. Фонд с января по середину декабря предоставил 248 поручительств на общую сумму 1,3 млрд рублей, что позволило предпринимателям привлечь заемного финансирования на сумму почти 4,5 миллиарда. Об этом в ходе пресс-завтрака в Казани рассказал директор фонда Тимур Темиргалиев.

В уходящем году гарантийный капитал Гарфонда с 924,5 млн рублей вырос до 1,3 млрд рублей, или на 41,5% за счет субсидий из федерального и республиканского бюджетов. Еще на 200 млн рублей фонд намерен докапитализироваться в 2020 году.

Особое внимание, по словам Темиргалиева, в этом году было уделено поддержке сельских предпринимателей в Татарстане, которым было выдано вдвое больше поручительств (36 на сумму 183 млн рублей), чем в прошлом году (15 поручительств на 59,6 млн рублей). Благодаря фонду сельхозтоваропроизводители привлекли заемного финансирования на сумму 714,3 млн рублей. Это в 4,5 раза (!) больше, чем в 2018 году.

Особое внимание, по словам Темиргалиева, в этом году было уделено поддержке сельских предпринимателей в Татарстане. Фото agro.tatarstan.ru

При этом клиенты фонда исправно платят по своим долгам. За 2019 год Гарфонд направил на покрытие просрочки лишь 14,8 млн рублей по четырем обязательствам субъектов МСП.

— Уходящий год был богат на инвестиционные проекты, капитальные вложения. По итогам этого года я затрудняюсь сказать, что предпринимателям некуда вкладывать деньги. На следующий год прогнозы делать сложно, но я могу сказать следующее. Общаясь с самыми разными людьми, я замечаю тенденцию, что те, кто говорит, что некуда вкладывать, они просто немножко не точно улавливают современные тренды. Если посмотреть на молодежь, то у них все хорошо, бизнес развивается. Те, кто так говорит, живут в прошлом. Бизнес-модели, которые работали 10 лет назад, уже не работают сегодня. Очень важно постоянно улавливать тренды и получать доступное финансирование. Деньги есть, надо просто искать возможности для себя. Идей для бизнеса много. Надо улавливать тренды. О ситуации с уровнем ставок говорить нельзя, потому что мы не знаем, как будут складываться политические и макроэкономические обстоятельства. Но сейчас ситуация такая, что коммерческие банки, хочешь не хочешь, пойдут на снижение процентных ставок по кредитам, — отметил Тимур Темиргалиев, отвечая на вопрос «Реального времени».

Одобряли каждую третью заявку на кредит

Единый центр кредитования (далее ЕЦК) при Гарантийном фонде Республики Татарстан открыли в сентябре 2018 года. Он бесплатно помогает субъектам малого и среднего бизнеса выбрать оптимальный кредитный продукт и собрать полный пакет документов, также оформить и подать заявку. Консультанты Гарфонда сопровождают клиента до получения средств.

Количество проконсультированных клиентов в этом году составило 817. При этом в банки было направлено 262 заявки на кредит. Сумма привлеченных кредитов составила 751,4 млн рублей. Одобрена была каждая третья заявка, что, по словам Темиргалиева, выше, чем в среднем по банковской отрасли.

За все время работы ЕЦК количество направленных заявок в банк составило 338 единиц, а сумма привлеченных кредитов — 1,9 млрд рублей. Одобрено было 105 заявок.

По словам Темиргалиева, фонд в следующем году сделает ставку и сконцентрирует все возможные усилия на развитии онлайновых инструментов. Фото tatarstan.ru

Поставили гарантии на «поток»

На сегодняшний день по запущенной в июле уходящего года краудфайндинговой программе «Гарантийный поток» выдано микрозаймов на сумму порядка 50 миллионов рублей. В работе еще 12 уже одобренных заявок на 13,6 млн рублей.

По словам Темиргалиева, на полную мощность по программе быстрого беззалогового финансирования «Гарантийный поток» фонд вышел к середине сентября. «Эта история определенно успешная. Могу на сто процентов сказать, что это самые дешевые онлайн-кредиты в России. Ну нет дешевле — без залога и без документов каких-либо, эффективная конечная ставка — 14 процентов годовых», — отметил он.

— На следующий год мы эту тему будем активно развивать, наш ключевой инвестор предусмотрел на эти цели финансирование. Максимальная сумма кредита будет увеличена с трех миллионов до пяти, а срок будет увеличен до года. Ставка при этом останется неизменной. С другими банками тоже будет работать, например, со Сбербанком, у которого запустилась аналогичная система «СберКредо». Заходить на все возможные подобные платформы мы не можем. Например, мы априори не будем выдавать нашу гарантию по кредиту со ставкой 30 процентов годовых. Это не этично, с нашей точки зрения. Там ни о каком развитии не может быть и речи, — подчеркнул глава Гарфонда.

По словам Темиргалиева, фонд в следующем году сделает ставку и сконцентрирует все возможные усилия на развитии онлайновых инструментов.

«Потолок по количеству заявок еще далеко»

До конца этого года комиссионное вознаграждение фонда по гарантиям варьировалось от 0,75 до 1,5% годовых по стандартным продуктам. В будущем году фонд планирует перейти к фиксированной ставке.

— Потолок по количеству заявок еще далеко. Если фонд будет работать в старом формате, тогда да — человеческие ресурсы ограничены. Но мы идем в направлении развития новых сервисов, онлайн-истории, альтернативных источников финансирования и инструментов. Их потенциал огромный, — подчеркнул Темиргалиев, отвечая на вопрос «Реального времени».

Говоря о том, что можно было бы улучшить в работе по поддержке привлечения бизнесом кредитных ресурсов, глава Гарфонда отметил, в первую очередь, политику регулятора. Фото wikipedia.org

Говоря о том, что можно было бы улучшить в работе по поддержке привлечения бизнесом кредитных ресурсов, глава Гарфонда отметил в первую очередь политику регулятора. «Я бы поменял отношение госбанков к их свободным активам. Огромное количество ликвидности, которую банки привлекают в ЦБ, они размещают потом в его же инструменты. Правительство, федеральное и региональное, должно стимулировать банки давать больше кредитных ресурсов предпринимателям. А не ограничиваться только надежными и сверхнадежными инструментами», — ответил он.

— Ввести некий новый норматив?..

— Наоборот, уменьшить существующие нормативы. Надо дать больше свободы банкам. Сейчас нормативы очень жесткие. А банковский бизнес сейчас крайне сложная экосреда. Прежде всего, из-за того, что нормативы регулятора очень и очень жесткие, — подчеркнул Темиргалиев. — Банки сейчас не кредитуют предпринимателей с высоким риском или без обеспечения не потому, что не хотят, а потому, что стоимость такого кредитования для них очень дорогая. Они должны сформировать 100-процентный резерв по таким кредитам. Мое мнение — пусть лучше будет выше ставка, но те, кому нужны деньги, их бы получили.

По мнению Темиргалиева, в государственном управлении сегодня необходимо больше динамизма. «В Татарстане его много, но больше динамизма — всегда лучше. У нас в республике он приветствуется. В нашем министерстве это точно. На уровне высшего руководства любая идея, даже может быть сумасшедшая, может получить поддержку. Но нет предела совершенству», — отметил он.