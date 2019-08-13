Продать квартиру не выходя из дома — электронная подпись не избавит от визита в Росреестр

В России запретили сделки с недвижимостью при помощи ЭП для защиты от мошенников: плюсы, минусы и исключения

С сегодняшнего дня в России вступил в силу закон, защищающий граждан от мошенничества с недвижимостью при помощи электронной цифровой подписи. Под запрет попали сделки с использованием ЭП без письменного согласия ее владельца. Причем этим согласием продавец жилья должен заранее уведомить Росреестр. Как новый закон отразится на рынке, способен ли он решить проблему мошенничества и как часто злоумышленники подделывают ЭП для афер с недвижимым имуществом — в материале «Реального времени».

Что изменится в электронных сделках?

С сегодняшнего дня в России меняется порядок использования электронной подписи при проведении сделок с недвижимостью. Теперь, если гражданин планирует операцию с ЭП, ему необходимо подать заявление об этом в Росреестр — в бумажной форме и с личной подписью. К слову, владелец может подать заявление, разрешающее проводить сделки с ЭП, как в отношении одного, так и всех принадлежащих ему объектов. Соответствующая запись будет внесена в Единый государственный реестр недвижимости не позднее чем через пять рабочих дней.

То есть если в ЕГРН будет отсутствовать запись о возможности регистрации перехода права собственности на недвижимость на основании заявления собственника в электронном виде, провести сделку дистанционно будет невозможно.

Какие есть исключения?

Отметим, что у нового закона есть несколько исключений: к примеру, он не распространяется на цифровую ипотеку. Также письменное заявление не требуется тогда, когда ЭП выдана удостоверяющим центром Федеральной кадастровой палаты и если сделка проводится с участием нотариусов или органов власти, которые взаимодействуют с Росреестром в электронном виде.

Почему процедуру усложнили?

По словам замруководителя Управления Росреестра по РТ Ады Зайдуллиной, в России встречались случаи, когда злоумышленники продавали чужие квартиры, воспользовавшись электронной подписью владельца. Это и стало причиной появления нового закона.

— Законодатель оперативно и очень жестко среагировал. Такие случаи единичные, тем не менее появился проект закона. Согласно ему, для того чтобы была возможность совершать сделки только при наличии электронной цифровой подписи, нужно изначально дать свое согласие на совершение сделок с недвижимостью. Сначала человек обращается к нам с заявлением о том, что согласен совершать сделку в электронном виде, и только после поступления этого документа сделки в электронном виде совершаются. Потребуется личное обращение заявителя. Специалист, который несет ответственность, принимает удостоверение личности и заявление, — комментирует причину появления закона Ада Зайдуллина.

Какие плюсы?

— На мой взгляд, это полностью перекроет возможность мошенничества с поддельными электронными подписями. Данные поправки и были вызваны увеличивающимся количеством мошенничеств по продаже недвижимости с поддельными ЭП. Получается, теперь продавцу не избежать похода в Росреестр, применять ЭП необязательно, — уверена директор АН «Счастливый дом» Анастасия Гизатова.



К слову о мошенничестве, хотелось бы добавить, что многие эксперты склонны винить в подобных аферах расплодившиеся по всей стране удостоверяющие центры: поддельные документы зачастую оформляются через небольшие частные УЦ. Государство обратило внимание и на эту сферу и уже подготовило законопроект, регулирующий деятельность удостоверяющих центров и ужесточающий требования к ним. Впрочем, в Росреестре отметили, что подобных случаев мошенничества в Татарстане еще не было зарегистрировано.

Будет ли толк от ЭП?

Не может вспомнить ничего подобного и другой эксперт — гендиректор АН «Флэт» Руслан Хабибрахманов.



— Я не знаю ни одного случая мошенничества с ЭП и недвижимостью. Все это очень строго контролируется правоохранительными органами. Я слышал историю одного москвича, но непонятно, откуда она взялась, потому что по большому счету те, кто делает такие операции, автоматом несут ответственность — сразу же понятно, кто это совершил, — считает эксперт. — Что касается закона, то раньше люди просто заказывали ЭП и совершали сделки, а сейчас, получается, для того чтобы оформить сделку, человек должен сначала съездить, оформить заявление и только потом совершить сделку. Смысл теряется. Проще просто поехать в Регпалату и оформиться.

Своим опытом в проведении сделок с использованием ЭП поделился с «Реальным временем» управляющий партнер «Казанского юридического центра» Джаудат Латыпов.



— Я постоянно участвую в сделках, связанных с приобретением объектов недвижимости в разных городах, и мне как раз очень удобно использовать электронную цифровую подпись. У нас часто бывает так, что собственник находится в Москве, объект в Тюмени, а мы — в Казани. Для нас электронная подача удобна. Но дальше я начал размышлять на тему того, как мне самому начать защищать активы от того, что кто-то где-то выпустит ЭП по копии моего паспорта. Если я сейчас по всем своим объектам поставлю запрет, мне самому будет неудобно заниматься в дальнейшем продажей и так далее, — рассуждает юрист.

Собеседник нашего издания советует: «Если вы сильно переживаете, то можно пойти и написать заявление о том, что «только при личной подаче, при личном присутствии».