Продать квартиру не выходя из дома — электронная подпись не избавит от визита в Росреестр
В России запретили сделки с недвижимостью при помощи ЭП для защиты от мошенников: плюсы, минусы и исключения
С сегодняшнего дня в России вступил в силу закон, защищающий граждан от мошенничества с недвижимостью при помощи электронной цифровой подписи. Под запрет попали сделки с использованием ЭП без письменного согласия ее владельца. Причем этим согласием продавец жилья должен заранее уведомить Росреестр. Как новый закон отразится на рынке, способен ли он решить проблему мошенничества и как часто злоумышленники подделывают ЭП для афер с недвижимым имуществом — в материале «Реального времени».
Что изменится в электронных сделках?
С сегодняшнего дня в России меняется порядок использования электронной подписи при проведении сделок с недвижимостью. Теперь, если гражданин планирует операцию с ЭП, ему необходимо подать заявление об этом в Росреестр — в бумажной форме и с личной подписью. К слову, владелец может подать заявление, разрешающее проводить сделки с ЭП, как в отношении одного, так и всех принадлежащих ему объектов. Соответствующая запись будет внесена в Единый государственный реестр недвижимости не позднее чем через пять рабочих дней.
То есть если в ЕГРН будет отсутствовать запись о возможности регистрации перехода права собственности на недвижимость на основании заявления собственника в электронном виде, провести сделку дистанционно будет невозможно.
Какие есть исключения?
Отметим, что у нового закона есть несколько исключений: к примеру, он не распространяется на цифровую ипотеку. Также письменное заявление не требуется тогда, когда ЭП выдана удостоверяющим центром Федеральной кадастровой палаты и если сделка проводится с участием нотариусов или органов власти, которые взаимодействуют с Росреестром в электронном виде.
Почему процедуру усложнили?
По словам замруководителя Управления Росреестра по РТ Ады Зайдуллиной, в России встречались случаи, когда злоумышленники продавали чужие квартиры, воспользовавшись электронной подписью владельца. Это и стало причиной появления нового закона.
Какие плюсы?
— На мой взгляд, это полностью перекроет возможность мошенничества с поддельными электронными подписями. Данные поправки и были вызваны увеличивающимся количеством мошенничеств по продаже недвижимости с поддельными ЭП. Получается, теперь продавцу не избежать похода в Росреестр, применять ЭП необязательно, — уверена директор АН «Счастливый дом» Анастасия Гизатова.
К слову о мошенничестве, хотелось бы добавить, что многие эксперты склонны винить в подобных аферах расплодившиеся по всей стране удостоверяющие центры: поддельные документы зачастую оформляются через небольшие частные УЦ. Государство обратило внимание и на эту сферу и уже подготовило законопроект, регулирующий деятельность удостоверяющих центров и ужесточающий требования к ним. Впрочем, в Росреестре отметили, что подобных случаев мошенничества в Татарстане еще не было зарегистрировано.
Будет ли толк от ЭП?
Не может вспомнить ничего подобного и другой эксперт — гендиректор АН «Флэт» Руслан Хабибрахманов.
Своим опытом в проведении сделок с использованием ЭП поделился с «Реальным временем» управляющий партнер «Казанского юридического центра» Джаудат Латыпов.
Собеседник нашего издания советует: «Если вы сильно переживаете, то можно пойти и написать заявление о том, что «только при личной подаче, при личном присутствии».
комментарии