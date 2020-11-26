Корнилова Анна Олеговна

Общая информация

Родилась 21 мая 1984 году в г.Казань.

Образование

2006 г. — окончила Казанский государственный энергетический университет.



Трудовая деятельность



2006-2011 гг. — занимала ведущие должности в Кадастровой палате по Республике Татарстан.

2011-2019 гг. — возглавляла отдел ведения ЕГРН Управления Росреестра по Республике Татарстан.

С 2019 г. — директор Кадастровой палаты по Республике Татарстан.

Награды и звания



Благодарность Премьер-министра РТ за добросовестный труд в сфере земельных отношений (2009).

Благодарность руководителя Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан за активное участие в решении задач, стоящих перед Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан (2013).

Благодарность руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии за исполнение служебных обязанностей на высоком профессиональном уровне, добросовестный труд и по итогам работы за 2013 год (2014).

Благодарность Президента Республики Татарстан за плодотворную работу и вклад в развитие системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним (2015).

Почетная грамота за безупречную и эффективную гражданскую службу и в связи с 10-летием со дня образования Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (2018).

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