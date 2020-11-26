Список персон

Корнилова Анна Олеговна

Гос. ведомства

Общая информация

Родилась 21 мая 1984 году в г.Казань.

Образование

2006 г. — окончила Казанский государственный энергетический университет.

Трудовая деятельность

2006-2011 гг. — занимала ведущие должности в Кадастровой палате по Республике Татарстан.
2011-2019 гг. — возглавляла отдел ведения ЕГРН Управления Росреестра по Республике Татарстан.

С 2019 г. — директор Кадастровой палаты по Республике Татарстан.

Награды и звания

Благодарность Премьер-министра РТ за добросовестный труд в сфере земельных отношений (2009).

Благодарность руководителя Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан за активное участие в решении задач, стоящих перед Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан (2013).

Благодарность руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии за исполнение служебных обязанностей на высоком профессиональном уровне, добросовестный труд и по итогам работы за 2013 год (2014).

Благодарность Президента Республики Татарстан за плодотворную работу и вклад в развитие системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним (2015).

Почетная грамота за безупречную и эффективную гражданскую службу и в связи с 10-летием со дня образования Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (2018).

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420054, ул. В. Кулагина, д.1
  • Телефон: (843) 514-90-77
  • Email: filial@16.kadastr.ru
  • Сайт: https://kadastr.tatarstan.ru/

Дата последнего обновления: 26.11.2020

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