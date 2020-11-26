Корнилова Анна Олеговна
Общая информация
Родилась 21 мая 1984 году в г.Казань.
Образование
2006 г. — окончила Казанский государственный энергетический университет.
Трудовая деятельность
2006-2011 гг. — занимала ведущие должности в Кадастровой палате по Республике Татарстан.
2011-2019 гг. — возглавляла отдел ведения ЕГРН Управления Росреестра по Республике Татарстан.
С 2019 г. — директор Кадастровой палаты по Республике Татарстан.
Награды и звания
Благодарность Премьер-министра РТ за добросовестный труд в сфере земельных отношений (2009).
Благодарность руководителя Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан за активное участие в решении задач, стоящих перед Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан (2013).
Благодарность руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии за исполнение служебных обязанностей на высоком профессиональном уровне, добросовестный труд и по итогам работы за 2013 год (2014).
Благодарность Президента Республики Татарстан за плодотворную работу и вклад в развитие системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним (2015).
Почетная грамота за безупречную и эффективную гражданскую службу и в связи с 10-летием со дня образования Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (2018).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420054, ул. В. Кулагина, д.1
- Телефон: (843) 514-90-77
- Email: filial@16.kadastr.ru
- Сайт: https://kadastr.tatarstan.ru/
Дата последнего обновления: 26.11.2020