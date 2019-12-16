Юрий Коптелов: «Ключевая ставка ЦБ — не более чем «красивая цифра» в составе отчетов»

Предприниматели не берут деньги в банках, так как не понимают, куда и зачем их вкладывать и как возвращать

Специально для «Реального времени» опытный банкир и финансист Юрий Коптелов представляет свою рубрику под названием «Нетрадиционная экономика». «Нет смысла искать иные словосочетания, включающие в себя эпитет «нетрадиционная… — подчеркивает автор. — В это понятие вложена простая мысль: я буду излагать здесь свой взгляд на современное устройство экономики, ее проблемы и события, пытаясь максимально простым языком донести до читателя содержание непростых терминов, комментариев, обзоров и аналитических статей, которыми пестрят популярные издания; а также ниспровергая многие установки, которые подаются как незыблемые экономические законы и которыми пытаются объяснить многие вещи в нашей жизни, негативно влияющие на уровень благосостояния простых граждан нашей страны».

Инфляция здесь «сбоку-припеку»



Не далее как в пятницу, 13-го, Банк России объявил о снижении «ключевой ставки» до максимально низкого уровня в истории применения данного индикатора, используемого для оценки устойчивости состояния экономики страны. Считается, что такие действия центрального института, отвечающего за денежно-кредитную политику государства, стимулируют направление средств финансовой системы на развитие экономических процессов, делая кредитные средства доступными для представителей реального сектора; а также подтверждают стабильно низкий уровень инфляции, поскольку определяя приемлемый процент «ключевой ставки», регулятор ориентируется на вышеназванный показатель.

Схема взаимодействия проста: вроде как Центральный банк, уполномоченный осуществлять денежную эмиссию (попросту: печатать деньги наличными либо учитывать рост их на счетах в безналичной форме), по этой ставке раздает коммерческим банкам деньги (которые, условно, «напечатал») для того, чтобы они раздавали их предприятиям на развитие бизнеса. А раз ставка полученных денег низкая, то и коммерческие банки должны задешево предоставлять кредиты бизнесменам. Инфляция же здесь «сбоку-припеку»: по типу того, что раз признанный государственными статистическими органами коэффициент удорожания жизни (та самая «инфляция») стабильно низкий, то бизнес может в ближайшей перспективе не бояться никаких катаклизмов и смело планировать свое развитие и финансировать его теми самыми кредитными деньгами.

Если Банк России и предоставляет деньги коммерческим банкам, то на очень короткие сроки. Фото wikipedia.org

Однако реальность — не самая простая вещь и не всегда соответствует идеальной картинке, нарисованной нашими «художниками от финансов». К сожалению, большинство экономистов четко констатируют тот факт, что данный инструмент денежно-кредитной политики в условиях нашей страны фактически не оказывает никакого влияния на текущую экономическую ситуацию, не является катализатором процессов экономического роста и предпринимательской активности. Не более чем «красивая цифра» в составе отчетов…

При явных успехах в международной политике наши руководители упускают вопросы внутренней экономики

Начнем с того, что если Банк России и предоставляет деньги коммерческим банкам, то на очень короткие сроки (которые никак не способствуют созданию банками фондов для финансирования кредитных операций), обеспечивающие поддержку разве что текущей платежеспособности банков-заемщиков. Да и количество банков, допущенных к этой «кормушке», далеко от общего количества реально нуждающихся в такой поддержке, чтобы довести эти средства до конечного потребителя — реальных предпринимателей и предприятий.

Второй фактор говорит о том, что в настоящий момент коммерческие банки страдают от излишней ликвидности (переизбытка «свободных» средств) и объективно не нуждаются в поддержке средствами ЦБ. НО! Деньги не идут в экономику, на предприятия, в реальный бизнес. В то время как банки отчаянно нуждаются в доходных инструментах и возможностях заработка, свободные деньги все-таки остаются на их счетах либо возвращаются в тот же Центральный банк в виде депозитов и вложений в государственные ценные бумаги.

Предприниматели не берут деньги в банках, так как не понимают, куда и зачем их вкладывать, и из каких источников они смогут их возвращать. Фото: sv-bob.livejournal.com/293074.html

Причин этому парадоксу несколько:

— основным потребителем кредитных ресурсов является производящий сектор, который создает продукт, обладающий добавочной стоимостью (т. е. когда из куска дерева стоимостью 1 рубль можно сделать Буратино, которого можно продать за 5 рублей, затратив на само производство всего 2 рубля, плюсом к стоимости самого полена. 5 — 2 — 1 = 2 Оставшиеся после продажи 2 рубля и будут добавочной стоимостью). За счет добавочной стоимости предприятие может заплатить проценты за кредит (вот здесь чем они ниже, тем лучше). Именно на этом моменте ставка кредитования оказывает прямое влияние на рост предприятия, т. к. остаток средств в виде «чистой прибыли» может быть пущен предпринимателем на развитие бизнеса. Маленькая оговорка: это если бизнесмен не «жадина» и не вытаскивает всю прибыль себе «в карман». Такая благостная ситуация возможна, только когда владелец бизнеса уверен, что вложенные в предприятие средства могут принести ему еще больший доход, что, в свою очередь, возможно только в условиях долгосрочно стабильной экономической ситуации в стране. Чего у нас, увы, не наблюдается уже много лет…

— для меня удивительно, как при таких явных успехах (даже победах) в международной политике и сотрудничестве на внешних рынках наши руководители страны упускают вопросы внутренней экономики, медленно сползающей на дно глубокой ямы (извините за набивший оскомину эпитет). Как бы бодро ни рапортовали официальные источники об успехах в развитии, в жизни мы наблюдаем массу зашторенных витрин магазинов в торговых центрах; более дешевые товары, пользующиеся спросом у беднеющего населения; закрывающиеся производства в регионах и уход из бизнеса огромного числа предприятий малого бизнеса и т. д. А это: отсутствие рабочих мест, снижение доходов населения, которое должно покупать товары, произведенные вышеуказанными предприятиями — потребителями кредитных средств; падение объема налогов с продаж, с зарплат, с прибыли, которые (налоги) в конечном итоге являются источником зарплат бюджетников и пенсий. То есть экономике, истощенной отсутствием «жизненных сил», не нужна «кровеносная система» в виде денежных потоков. Предприниматели не берут деньги в банках, так как не понимают, куда и зачем их вкладывать и из каких источников они смогут их возвращать. А терять бизнес из-за бездумно набранных долгов никто не хочет.

Есть и другая сторона медали, связанная с регуляторной деятельностью Центрального банка, «успехами» налоговиков и иных контролирующих органов, в целом внутренней экономической политикой государства. Комплекс этих вопросов действует взаимосогласованно. Как говорил в известном мультфильме Удав: «Меня нельзя мерить частями, я — целый!». Но российские «рулевые экономики» старательно следуют принципу «разделения мух и котлет», причем еще и мух, и котлеты раскладывают по разным тарелкам.

Но об этом в следующий раз…