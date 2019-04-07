Кто ходит пешкой по утрам…

В Казани прошел первый командный чемпионат судей по шахматам

Фото: Максим Платонов

Встреча двух министров спорта, визит 12-го чемпиона мира, шикарная инфраструктура: о том, в какой обстановке прошел первый судейский чемпионат по шахматам, — в репортаже «Реального времени».

Татарстан опять «впереди планеты всей»

В прошлом году в Казани прошел первый чемпионат по шахматам среди судей Приволжского федерального округа. В турнире принимали участие 10 команд из девяти регионов, и «хозяева» одержали победу, опередив команды Кировской области и Марий Эл. Интерес к турниру в республике был на уровне спортивного министерства, руководитель которого Владимир Леонов принимал участие в церемонии открытия, а в конце прошлого года он укрепил руководство шахматной школы им. Нежметдинова своим бывшим заместителем Рустамом Гарифуллиным.

Сейчас они, вместе с первым заместителем министра спорта РТ Халилом Шайхутдиновым, представляли спортивную часть vip-гостей на первом шахматном чемпионате России, инициатором проведения которого, как выяснилось, стало руководство судейского корпуса Татарстана, а конкретно глава Верховного суда РТ Ильгиз Гилазов. Как рассказывали очевидцы, год назад это предложение Гилазова казалось малоосуществимым. Одно дело десять команд от соседей по Приволжскому округу, другое — чемпионат России, «от Москвы до самых до окраин». Да еще чемпионат среди судей, а не просто работников судов… Для понимания: чтобы претендовать на должность судьи, необходимо минимум 5 лет работы в области юриспруденции (юридического стажа). После этого человек получает возможность сдать «судейский» экзамен.

Тем не менее это не является препятствием для жизнедеятельности мини-футбольной команды Верховного суда, которая прошлой зимой выиграла республиканский турнир среди команд, составленных из сотрудников правоохранительных органов.

Встреча двух министров спорта, визит 12-го чемпиона мира, шикарная инфраструктура — в такой обстановке прошел первый судейский чемпионат по шахматам



Кстати, команду судей, выступающих на чемпионате Казани среди органов муниципальной власти (есть и такой), поддерживает один из руководителей Верховного суда РТ, а именно зампредседателя Максим Беляев, поскольку участия «начальства» в этих соревнованиях требует регламент.

Максим Владимирович вместе с коллегами Айдаром Галиакберовым и Маратом Хайруллиным, председателем совета судей РТ Романом Гафаровым и начальником управления судебного департамента в РТ Зявдатом Салиховым составлял вторую группу vip-персон турнира, которые ожидали специально приглашенного гостя Анатолия Карпова. Но дождался вначале корреспондента «Реального времени».

— А ты чего тут?

— Слышал, играют у вас.

— Я подумал, скажешь: «стреляли».

(Сходство имени и фамилии журналиста с персонажами советского боевика «Белое солнце пустыни» на всю жизнь связало меня с «Джавдетом, которого искали где-то у сухого ручья».)

Вскоре показался и тот, кого ждали, — 12-й чемпион мира, переговоры с которым вел его коллега по депутатскому корпусу Госдумы РФ Марат Бариев. Карпова тут же подхватили и повлекли на торжественную церемонию открытия, а Бариев начал живо общаться с Леоновым, которому через Рафиса Бурганова передал, как эстафетную палочку, бразды управления спортивным Татарстаном.

Анатолий Карпов в своей торжественной речи сосредоточился на том, кто стоял у истоков зарождения шахмат в Татарии, — Рашиде Гибятовиче Нежметдинове



Анатолий Карпов: «Нежметдинов на протяжении некоторого времени был одним из моих тренеров»

В торжественной церемонии ведущий рассказывал о чем угодно, только не о развитии и достижениях шахмат в Татарстане. И это не его вина — что написали, то и читал. Далек от темы шахмат был и председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, упомянувший любимые хоккей и волейбол — напомним, он работал президентом ХК «Ак Барс», а сейчас возглавляет республиканскую волейбольную федерацию. На шахматы бы первого президента Татарстана пригласить (большого любителя этой игры, как известно) — Минтимер Шарипович, помнится, говорил столько, что переводчик Ульяна в предынфарктном состоянии прерывала его, понимая, что просто не удержит в голове нить сказанного.

И только Анатолий Карпов, надо отдать ему должное, в своей торжественной речи сосредоточился на том, кто стоял у истоков зарождения шахмат в Татарии, — Рашиде Гибятовиче Нежметдинове.

— Я еще застал его в добром здравии, когда он был тренером сборной РСФСР на одном из командных чемпионатов Союза, — вспомнил Карпов. — И я, в «малые годы», успел войти в состав той команды, поэтому Рашида Гибятовича можно назвать одним из моих учителей на протяжении нескольких лет. Он стал гроссмейстером в 70 лет, что само по себе замечательно, более того, он добился высокого звания в шашках, а подобных людей пока вообще нет на Земле. Не случайно шахматный клуб Казани назван его именем.

51 команда на этом турнире — это очень большое достижение, которое позволяет говорить о том, что шахматы возвращают себе ту популярность и традиции, которые у них были ранее. О нашем виде можно говорить много, например, что первый турнир по ним прошел за 45 лет до старта первой Олимпиады современности в 1896 году. В 1851 году в Англии сыграли первый шахматный турнир, а в 1886 году определился чемпион мира Вильгельм Стейниц. Первый среди всех видов спорта.

Первый чемпионат судей выиграла команда Волгоградской области, за ними были команды Республики Марий Эл и Республики Алтай



Речь Анатолия Евгеньевича была уместна еще и оттого, что шахматная команда Казани тоже стала первой из республиканских, кто выиграл чемпионат России. Произошло это в 1997 году, за год до первого золота хоккейного «Ак Барса». Затем она первой из всех татарстанских команд выиграла командный чемпионат Европы. Казань еще в «лихие девяностые» принимала у себя командные чемпионаты России, чемпионат Европы в 1997 году и первую часть матча за шахматную корону с участием местной звезды Алисой Галлямовой. А главным спортивным событием этого лета станет шахматный турнир среди женщин, которые опять же будут выяснять, кто из них более достоин биться за корону чемпионки мира с очередной китаянкой. Наконец, только в шахматах у нас есть сейчас действующий чемпион мира и Европы, а именно Владислав Артемьев. Менять надо «заезженную пластинку» с перечислением всего того, чего добился спортивный Татарстан в прошлом, адаптировать торжественные речи и под другие виды спорта.

На зависть олимпийцам

Где только ни проходили крупные шахматные турниры в Казани. И в стенах шахматной школы Нежметдинова, и в зданиях НКЦ и Национального музея РТ, и на Казанском ипподроме, как было во времена Универсиады. Что далеко ходить, тот же ТРК «Корстон» (в котором прошел вчера судейский чемпионат) принимал у себя турнир восьми сильнейших шахматистов 2011 года, которые оспаривали право бороться за шахматную корону с действующим чемпионом мира, и этап Кубка мира среди женщин 2012 года. Правда, тогда это было гораздо более «пафосно», с требованиями защиты от читерства, то есть электронных подсказок. Сейчас все было гораздо проще: сложили сотовые телефоны на стойках у администраторов, и вперед, к коням и слонам!

Между тем сопровождающие лица команд свои телефоны не сдавали, отправившись фотографироватся. Марат Бариев выступил организатором фотосессии с белыми листами бумаги в руках, объяснив, что сегодня ООН проводит акцию за чистоту спорта. Как говорится: кто ходит пешкой по утрам, тот поступает мудро. И обновляет «Инстаграм»… На то оно и утро!

Наблюдать за партиями участников можно было в фойе, где на киноэкране высвечивались сразу десять демонстрационных досок с текущими позициями

Команды были укомплектованы в основном мужчинами, но Вологодская область рискнула выставить состав из двух представительниц слабого пола и одного представителя пола сильного.

Мне удалось понаблюдать за победой «профессионального любителя» Ильгиза Багаутдинова. Будучи судьей, он всегда заявлялся на любительские турниры, чемпионаты Казани и Татарстана, поэтому находится в отличной спортивной форме. Своего очередного соперника он лишил ладьи уже по выходу из дебюта. Тот, правда, не стал сдаваться, возможно, надеясь, как Остап Бендер, вернуть фигуру в цейтноте, куда надо было довести партию. А там был расчет на одинокую пешку по линии А, которая тут же могла устремиться в ферзи. Но не тут-то было — Багаутдинов уверенно пошел на размен фигурами, и на доске осталось так мало материала, что потенциально проходная пешка превратилась в безнадежную, а возможности «срубить флаг» не было бы даже у лучшего блицера мира.

Наблюдать за этой игрой, а также за партиями других участников можно было в фойе, где на киноэкране высвечивались сразу десять демонстрационных досок с текущими позициями. Вдумайтесь только: любительский, по сути, чемпионат проводился в условиях, которым позавидовали бы многие Оупены. Да что там Оупены — шахматная Олимпиада 2014 года в норвежском Тромсё проходила в каком-то ангаре, в тесноте и обиде, что в итоге привело к двум смертям не выдержавших нечеловеческих условий участников. А тут, повторюсь, любители, причем силами мерилась не судейская элита, а рядовые служители закона.

В итоге первый чемпионат судей выиграла команда Волгоградской области, за ними были команды Республики Марий Эл и Республики Алтай. Соседи из Марий Эл, таким образом, поднялись на ступень вверх по сравнению с прошлогодним региональным чемпионатом. А вот команда хозяев замкнула первую десятку, подтвердив неписаную истину, что «домашние стены» татарстанским шахматистам только во вред.

1 / 24 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов