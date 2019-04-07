Кто ходит пешкой по утрам…
В Казани прошел первый командный чемпионат судей по шахматам
Встреча двух министров спорта, визит 12-го чемпиона мира, шикарная инфраструктура: о том, в какой обстановке прошел первый судейский чемпионат по шахматам, — в репортаже «Реального времени».
Татарстан опять «впереди планеты всей»
В прошлом году в Казани прошел первый чемпионат по шахматам среди судей Приволжского федерального округа. В турнире принимали участие 10 команд из девяти регионов, и «хозяева» одержали победу, опередив команды Кировской области и Марий Эл. Интерес к турниру в республике был на уровне спортивного министерства, руководитель которого Владимир Леонов принимал участие в церемонии открытия, а в конце прошлого года он укрепил руководство шахматной школы им. Нежметдинова своим бывшим заместителем Рустамом Гарифуллиным.
Сейчас они, вместе с первым заместителем министра спорта РТ Халилом Шайхутдиновым, представляли спортивную часть vip-гостей на первом шахматном чемпионате России, инициатором проведения которого, как выяснилось, стало руководство судейского корпуса Татарстана, а конкретно глава Верховного суда РТ Ильгиз Гилазов. Как рассказывали очевидцы, год назад это предложение Гилазова казалось малоосуществимым. Одно дело десять команд от соседей по Приволжскому округу, другое — чемпионат России, «от Москвы до самых до окраин». Да еще чемпионат среди судей, а не просто работников судов… Для понимания: чтобы претендовать на должность судьи, необходимо минимум 5 лет работы в области юриспруденции (юридического стажа). После этого человек получает возможность сдать «судейский» экзамен.
Тем не менее это не является препятствием для жизнедеятельности мини-футбольной команды Верховного суда, которая прошлой зимой выиграла республиканский турнир среди команд, составленных из сотрудников правоохранительных органов.
Кстати, команду судей, выступающих на чемпионате Казани среди органов муниципальной власти (есть и такой), поддерживает один из руководителей Верховного суда РТ, а именно зампредседателя Максим Беляев, поскольку участия «начальства» в этих соревнованиях требует регламент.
Максим Владимирович вместе с коллегами Айдаром Галиакберовым и Маратом Хайруллиным, председателем совета судей РТ Романом Гафаровым и начальником управления судебного департамента в РТ Зявдатом Салиховым составлял вторую группу vip-персон турнира, которые ожидали специально приглашенного гостя Анатолия Карпова. Но дождался вначале корреспондента «Реального времени».
— А ты чего тут?
— Слышал, играют у вас.
— Я подумал, скажешь: «стреляли».
(Сходство имени и фамилии журналиста с персонажами советского боевика «Белое солнце пустыни» на всю жизнь связало меня с «Джавдетом, которого искали где-то у сухого ручья».)
Вскоре показался и тот, кого ждали, — 12-й чемпион мира, переговоры с которым вел его коллега по депутатскому корпусу Госдумы РФ Марат Бариев. Карпова тут же подхватили и повлекли на торжественную церемонию открытия, а Бариев начал живо общаться с Леоновым, которому через Рафиса Бурганова передал, как эстафетную палочку, бразды управления спортивным Татарстаном.
Анатолий Карпов: «Нежметдинов на протяжении некоторого времени был одним из моих тренеров»
В торжественной церемонии ведущий рассказывал о чем угодно, только не о развитии и достижениях шахмат в Татарстане. И это не его вина — что написали, то и читал. Далек от темы шахмат был и председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, упомянувший любимые хоккей и волейбол — напомним, он работал президентом ХК «Ак Барс», а сейчас возглавляет республиканскую волейбольную федерацию. На шахматы бы первого президента Татарстана пригласить (большого любителя этой игры, как известно) — Минтимер Шарипович, помнится, говорил столько, что переводчик Ульяна в предынфарктном состоянии прерывала его, понимая, что просто не удержит в голове нить сказанного.
И только Анатолий Карпов, надо отдать ему должное, в своей торжественной речи сосредоточился на том, кто стоял у истоков зарождения шахмат в Татарии, — Рашиде Гибятовиче Нежметдинове.
— Я еще застал его в добром здравии, когда он был тренером сборной РСФСР на одном из командных чемпионатов Союза, — вспомнил Карпов. — И я, в «малые годы», успел войти в состав той команды, поэтому Рашида Гибятовича можно назвать одним из моих учителей на протяжении нескольких лет. Он стал гроссмейстером в 70 лет, что само по себе замечательно, более того, он добился высокого звания в шашках, а подобных людей пока вообще нет на Земле. Не случайно шахматный клуб Казани назван его именем.
51 команда на этом турнире — это очень большое достижение, которое позволяет говорить о том, что шахматы возвращают себе ту популярность и традиции, которые у них были ранее. О нашем виде можно говорить много, например, что первый турнир по ним прошел за 45 лет до старта первой Олимпиады современности в 1896 году. В 1851 году в Англии сыграли первый шахматный турнир, а в 1886 году определился чемпион мира Вильгельм Стейниц. Первый среди всех видов спорта.
Речь Анатолия Евгеньевича была уместна еще и оттого, что шахматная команда Казани тоже стала первой из республиканских, кто выиграл чемпионат России. Произошло это в 1997 году, за год до первого золота хоккейного «Ак Барса». Затем она первой из всех татарстанских команд выиграла командный чемпионат Европы. Казань еще в «лихие девяностые» принимала у себя командные чемпионаты России, чемпионат Европы в 1997 году и первую часть матча за шахматную корону с участием местной звезды Алисой Галлямовой. А главным спортивным событием этого лета станет шахматный турнир среди женщин, которые опять же будут выяснять, кто из них более достоин биться за корону чемпионки мира с очередной китаянкой. Наконец, только в шахматах у нас есть сейчас действующий чемпион мира и Европы, а именно Владислав Артемьев. Менять надо «заезженную пластинку» с перечислением всего того, чего добился спортивный Татарстан в прошлом, адаптировать торжественные речи и под другие виды спорта.
На зависть олимпийцам
Где только ни проходили крупные шахматные турниры в Казани. И в стенах шахматной школы Нежметдинова, и в зданиях НКЦ и Национального музея РТ, и на Казанском ипподроме, как было во времена Универсиады. Что далеко ходить, тот же ТРК «Корстон» (в котором прошел вчера судейский чемпионат) принимал у себя турнир восьми сильнейших шахматистов 2011 года, которые оспаривали право бороться за шахматную корону с действующим чемпионом мира, и этап Кубка мира среди женщин 2012 года. Правда, тогда это было гораздо более «пафосно», с требованиями защиты от читерства, то есть электронных подсказок. Сейчас все было гораздо проще: сложили сотовые телефоны на стойках у администраторов, и вперед, к коням и слонам!
Между тем сопровождающие лица команд свои телефоны не сдавали, отправившись фотографироватся. Марат Бариев выступил организатором фотосессии с белыми листами бумаги в руках, объяснив, что сегодня ООН проводит акцию за чистоту спорта. Как говорится: кто ходит пешкой по утрам, тот поступает мудро. И обновляет «Инстаграм»… На то оно и утро!
Команды были укомплектованы в основном мужчинами, но Вологодская область рискнула выставить состав из двух представительниц слабого пола и одного представителя пола сильного.
Мне удалось понаблюдать за победой «профессионального любителя» Ильгиза Багаутдинова. Будучи судьей, он всегда заявлялся на любительские турниры, чемпионаты Казани и Татарстана, поэтому находится в отличной спортивной форме. Своего очередного соперника он лишил ладьи уже по выходу из дебюта. Тот, правда, не стал сдаваться, возможно, надеясь, как Остап Бендер, вернуть фигуру в цейтноте, куда надо было довести партию. А там был расчет на одинокую пешку по линии А, которая тут же могла устремиться в ферзи. Но не тут-то было — Багаутдинов уверенно пошел на размен фигурами, и на доске осталось так мало материала, что потенциально проходная пешка превратилась в безнадежную, а возможности «срубить флаг» не было бы даже у лучшего блицера мира.
Наблюдать за этой игрой, а также за партиями других участников можно было в фойе, где на киноэкране высвечивались сразу десять демонстрационных досок с текущими позициями. Вдумайтесь только: любительский, по сути, чемпионат проводился в условиях, которым позавидовали бы многие Оупены. Да что там Оупены — шахматная Олимпиада 2014 года в норвежском Тромсё проходила в каком-то ангаре, в тесноте и обиде, что в итоге привело к двум смертям не выдержавших нечеловеческих условий участников. А тут, повторюсь, любители, причем силами мерилась не судейская элита, а рядовые служители закона.
В итоге первый чемпионат судей выиграла команда Волгоградской области, за ними были команды Республики Марий Эл и Республики Алтай. Соседи из Марий Эл, таким образом, поднялись на ступень вверх по сравнению с прошлогодним региональным чемпионатом. А вот команда хозяев замкнула первую десятку, подтвердив неписаную истину, что «домашние стены» татарстанским шахматистам только во вред.
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