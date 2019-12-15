Автонеделя: туманные перспективы штрафов за среднюю скорость и конкурент «Газели» от КАМАЗа

Обзор событий автомобильного рынка от «Реального времени»

Фото: Ринат Назметдинов

General Motors выйдет из производства Chevrolet Niva, а Granta ждет обновление

На неделе стало известно, что АвтоВАЗ получит полный контроль над совместным предприятием с американской General Motors, которое занимается производством единственной модели — полноприводного внедорожника Chevrolet Niva выпускаемого с 2002 года. Какое-то время машины будут продолжать выпускать под старым названием, затем их будут производить под брендом Lada. При создании совместного предприятия инвестиции в него составили 338,2 млн долларов — участниками были АвтоВАЗ, General Motors и Европейский банк реконструкции и развития. В сентябре 2012 года из состава акционеров вышел ЕБРР, двум оставшимся участникам стало принадлежать по 50%. Мощность производства составляет 98 тысяч автомобилей в год, но в 2018 году было выпущено лишь около 31 тысячи автомобилей.

Тем временем самую продаваемую машину в России — также производящуюся АвтоВАЗом Lada Granta — существенно обновят. Об этом сообщает издание «Лада.Онлайн». Новая модель будет построена на платформе B0, на которой выпускают, например, Renault Logan. На этой же платформе будет выпускаться и новая Lada 4x4. «Гранта» станет больше по габаритам, над проектом работают инженеры из Румынии и Франции (напомним, Renault Logan, Sandero и Duster, а также Lada Largus выпускаются в Европе под румынским брендом Dacia), выпуск запланирован на 2021 год. Нынешняя «Гранта» выпускается на базе «Калины», в основе которой — модернизированная платформа ВАЗ-2108.

Фото universeofcars.ru

Пятидесятилетний КАМАЗ выпустит свою «Газель», Skoda соберет новый кроссовер в России, а KIA сменит логотип

На неделе главный производитель грузовиков в стране КАМАЗ отметил свое 50-летие. Набережночелнинское предприятие начало строиться 13 декабря 1969 года, первый двигатель был собран в 1974 году, а первый автомобиль выпустили спустя 6 с небольшим лет после того, как завод заложили — в феврале 1976 года. В пятницу на заводе состоялся праздничный митинг, который посетил президент России Владимир Путин.

Практически в свою пятидесятую годовщину КАМАЗ сообщил, что собирается потеснить нижегородский ГАЗ на рынке легких коммерческих автомобилей. В прошлое воскресенье «Ведомости» со ссылкой на гендиректора челнинского автопроизводителя Сергея Когогина сообщили, что компания займется промышленным производством версий конкурента «Газели» в 2020 году, а серийным — в 2021—2022 годах. Грузовик будет продаваться под брендом КАМАЗ, немецкий Daimler в разработке проекта не участвовал.

Тем временем KIA зарегистрировала в патентном бюро Южной Кореи новый фирменный логотип, об этом на неделе сообщили СМИ. Новый логотип представляет собой соединенные между собой буквы — в черном или белом цвете. Предполагается, что новым шильдиком могут начать оснащать будущие электрические или гибридные модели. Отдельные логотипы KIA уже использует для модели Stinger, а также для внедорожника Mohave в новом поколении.

А вот чешская Skoda начала производство кроссоверов Karoq на заводе в Нижнем Новгороде, об этом на неделе сообщил «Коммерсант». Новая для российского рынка модель будет выпускаться по методу полного цикла. В поволжском городе, помимо Karoq, уже собираются Octavia и Kodiaq, а еще одна модель бренда Skoda — Rapid — собирается в Калуге. Планируется, что кроссовер будет доступен в трех комплектациях с двумя вариантами двигателей — мощностью 100 и 150 л.с. Точная стоимость моделей пока неизвестна, но одна из комплектаций — переднеприводная, с мощностью в 150 л.с. — будет стоить от 1,5 млн рублей. Продажи начнутся в первом квартале 2020 года.

110km.ru

Планы по запрету штрафов «за среднюю скорость» и памятка об энергоэффективности

Могут оказаться вне закона штрафы за превышение средней скорости, очень популярные в Татарстане. В четверг стало известно, что законопроект, предусматривающий запрет на такие штрафы, принят в первом чтении. Он подразумевает поправки в КоАП — в нем должно появиться примечание о том, что расчет средней скорости движения, производимый двумя или несколькими камерами, не может служить доказательством для вынесения штрафов — нарушение должно быть зафиксировано в конкретном месте и в конкретное время. Закон пока не принят — он еще должен быть согласован с администрацией президента.

Кроме того, в России в ближайшее время появится новый сопроводительный документ к легковым и грузовым автомобилям массой до 3,5 тонны — «этикетка энергоэффективности». Об этом сообщил Russia Today. Документ нужен в связи с введением ГОСТа по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств. Сам ГОСТ вступит в силу с 31 марта 2020 года — с этого момента покупатели смогут узнать, сколько углекислого газа выделяет транспорт, а также сколько топлива будет израсходовано на 100 километров движения. Для электромобилей потребуется указывать, сколько электроэнергии будет потреблять машина и какой у нее запас хода.