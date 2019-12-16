Борис Менделевич: «Давайте будем честны с нашими людьми!»

Как врачу и пациенту договориться между собой

Депутат Госдумы РФ от Татарстана Борис Менделевич в своей колонке для «Реального времени» размышляет о том, как сделать так, чтобы люди были довольны медицинской помощью, а доктора не жаловались на грубость и неадекватное поведение со стороны пациентов.

Россияне довольны качеством медицинских услуг лишь на 38,7%



Качество оказания медицинской помощи — самый важный вопрос в здравоохранении. Конечно же, мы можем построить новые больницы и поликлиники, закупить самое современное оборудование и новейшие лекарственные препараты... Но одним только вливанием финансовых средств мы, к сожалению, не сможем добиться главного — высокого качества медицинской помощи, а значит — и удовлетворенности населения нашим здравоохранением. А это главный критерий оценки, причем не только работы медиков, но и в том числе работы депутатов.

Например, могу привести такие цифры. По данным Минэкономразвития страны, удовлетворенность россиян качеством медицинских услуг в 2018 году составила всего 38,7%, причем этот показатель снизился на 1,2% в сравнении с 2017 годом.

В чем же причины? Неужели отрасли уделяется так мало внимания со стороны власти? Неужели медицина по-прежнему находится на положении бедной родственницы и финансируется по остаточному принципу?

По данным Минэкономразвития страны, удовлетворенность россиян качеством медицинских услуг в 2018 году составила всего 38,7%. Фото Максима Платонова

В действительности все не так плохо. Сейчас очень много говорится о здравоохранении, эта отрасль находится под пристальным вниманием руководства страны. Я в медицине уже более 35 лет — и могу ответственно заявить, что такого беспрецедентного внимания со стороны государства к отечественной медицине еще никогда не было. Например, посмотрите на всем известный национальный проект «Здравоохранение»: на него выделено 1 725,9 млрд рублей! Есть еще и поручения Владимира Путина о разработке программы «Совершенствование первичной медико-санитарной помощи» с объемом финансирования около 500 млрд рублей, и указ президента о Стратегии развития здравоохранения до 2025 года, и многое-многое другое.

Разговор на разных языках

Но вот здесь возникает одна очень непростая дилемма: как в погоне за темпами сохранить качество и при этом повысить удовлетворенность населения.

Ведь если более детально изучить опросы или самому задать вопросы пациентам, то выяснится, что люди, как правило, недовольны не диагностикой и лечением, а именно обслуживанием — сроками ожидания, духотой в коридоре, недостаточной вежливостью медицинского персонала и др. При этом далеко не все пациенты отличаются образцовым поведением. По данным опроса интернет-аудитории врачей, проведенного аналитической компанией RNC Pharma и социальной сетью «Доктор на работе», с неадекватным поведением пациентов сталкивались 63% врачей, с грубостью — еще 32%.

В чем же проблема?

Все дело, на мой взгляд, в том, что мы («мы» я имею в виду государство в целом и медицинское сообщество в частности) разговариваем с людьми на разных языках. Иногда диалог и вовсе отсутствует как таковой.

И если развивать эту мысль дальше, то нам сегодня крайне необходим некий социальный договор, некий социальный пакт: с одной стороны — государство и медицинское сообщество, с другой — население, то есть все мы, потенциальные пациенты. Мы должны договориться между собой, чтобы у каждого появились четко сформулированные права и не менее четко сформулированные обязанности.

Государство должно в полном объеме гарантировать населению определенный набор бесплатной медицинской помощи. Фото Максима Платонова

Кто кому должен?

Как депутат, я считаю, что государство должно в полном объеме гарантировать населению определенный набор бесплатной медицинской помощи. Самое главное — должны быть четко сформулированы границы, где начинаются и где заканчиваются эти госгарантии. То есть какую и в каком объеме медицинскую помощь государство готово оказывать бесплатно. Давайте будем честны с нашими людьми!

В свою очередь, медицинское сообщество (врачи, медицинские сестры, санитарки) обязаны оказывать положенную человеку медицинскую помощь в полном объеме и в соответствии с утвержденными стандартами и клиническими рекомендациями. Но и сами медицинские работники должны быть полностью обеспечены всеми необходимыми социальными гарантиями, безопасностью и достойным денежным содержанием.

В этом направлении я вместе с коллегами-депутатами веду активную работу: разрабатываю и согласовываю со всеми профильными ведомствами законопроект об обязательном страховании профессиональной ответственности всех медицинских работников. Если просто и коротко, то сейчас в России любые конфликтные ситуации, возникшие в ходе оказания медпомощи, ложатся на плечи врачей. И получается, что люди, которые должны сохранять наше здоровье и спасать жизни, становятся участниками судебных тяжб, число которых из года в год только растет. К тому же с каждым годом растет и интерес к деятельности врачей со стороны правоохранительных органов. И тут врачи, да и в целом медицинский персонал, оказываются в достаточно непростой ситуации. Сейчас мы делаем все, чтобы со временем, принимая судьбоносные решения, врач думал прежде всего о жизни и здоровье пациента, а не о том, как бы обезопасить себя от судебного преследования!

Но я хочу особо отметить, что у людей, кроме права на своевременную и качественную медицинскую помощь, должно быть и очень важное обязательство — это забота о своем собственном здоровье. Я глубоко убежден, что без участия людей в сохранении своего здоровья мы не сможем добиться каких-либо значительных изменений и улучшений в нашем отечественном здравоохранении. Не должно быть так, чтобы человек вел неправильный образ жизни, губил свое здоровье, а при наступлении естественных последствий приходил к врачам и требовал его вылечить. У каждого должна быть ответственность за сохранение своего здоровья. И это должно быть постулатом.

У людей, кроме права на своевременную и качественную медицинскую помощь, должно быть и очень важное обязательство — это забота о своем собственном здоровье. Фото Максима Платонова

В завершение отмечу, что здравоохранение, как бы мы его не критиковали, находится на самом пике взаимоотношения государства и населения. И от того, насколько качественно будет это взаимодействие, зависит не только отношение людей к медицине, но и ко всему государству в целом.