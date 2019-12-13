Франк Дернер, «Врачи без границ»: «Было ужасно видеть, как люди умирают от Эболы»

О принципах работы медиков, спасающих мир, и новых вызовах в медицине — в интервью «Реальному времени»

Фото: Максим Платонов

Чувство долга, финансовый интерес или авантюризм — что движет медиками по всему миру, заставляя их бросать дом, родных и уезжать на чужбину спасать и лечить людей? Об этом в эксклюзивном интервью «Реальному времени» рассказал член правления международной гуманитарной организации «Врачи без границ» Франк Дернер. Врач из Германии приезжал в Казань в начале декабря на международный форум о современных инженерных системах и архитектуре здоровья (MES-2019), на полях которого рассказал нашему корреспонденту о принципах работы своих коллег и злободневных проблемах современной медицины.

«Мотивация «Врачей без границ» — это, конечно, не деньги»

— Доктор Дернер, у вас большой опыт работы в качестве «врача без границ». Расскажите, что заставляет вас и ваших коллег — успешных врачей, востребованных в своих городах и странах, отправляться за тысячи километров от дома, в неизвестные страны, и лечить людей там?

— Это, конечно, не деньги. У каждого из нас своя мотивация. Для меня она состоит в том, что мы живем в несправедливом мире, где один процент населения владеет таким же количеством богатств, как остальные 99%. По счастливой случайности, жизнь отнеслась ко мне очень хорошо. И я чувствую обязанность помочь тем, кто не оказался таким же удачливым. И это не только вызов, но и вознаграждение — ехать куда-то, чтобы помогать людям. А еще это очень богатый опыт. Это связано с моей профессией: я медик, и могу помогать людям, поэтому я делаю это.

Ты сначала учишься у людей, которые работают с этими болезнями, потом сам лечишь сотню пациентов и вдруг сам становишься экспертом в этой области. Поэтому «Врачи без границ» не всегда приезжают в ту или иную страну в качестве экспертов, порой мы, наоборот, являемся учениками

«Столкнулся с болезнями, о которых читал только в книгах»

— Вы были в составе многих миссий в странах «третьего мира». Могу предположить, что приходилось сталкиваться с нетривиальными медицинскими задачами. Можете рассказать о случаях, которые вас особенно впечатлили?

— Всегда, когда мы едем в те места, где происходят те или иные чрезвычайные ситуации, мы получаем новый опыт. Но первый опыт навсегда остается в памяти. Когда я работал в Судане в 1998 году, мне пришлось столкнуться с такими болезнями, о которых прежде я читал только в книгах, в своей стране я не встречался с чем-то подобным. Но ты сначала учишься у людей, которые работают с этими болезнями, потом сам лечишь сотню пациентов и вдруг сам становишься экспертом в этой области. Поэтому «Врачи без границ» не всегда приезжают в ту или иную страну в качестве экспертов, порой мы, наоборот, являемся учениками.

В одной из стран при лечении детей я столкнулся с болезнью кала-азар («черная лихорадка», или висцеральный лейшманиоз, — прим. ред.). При выявлении этой болезни нужно незамедлительно приступить к лечению. В противном случае вероятность того, что она убьет пациента — 95 процентов. Лечение состоит из ежедневных и очень болезненных внутримышечных инъекций. Я удивлялся, насколько сильными оказались эти дети, которые терпеливо переносили такие уколы.

В 2015 году я работал в Сьерра-Леоне, где бушевала лихорадка Эбола, с которой я прежде не сталкивался, в моей стране с этой болезнью никогда не имели дела. Нам приходилось изолировать пациентов от общества, чтобы остановить распространение болезни. Возможно, это отчасти противоречило врачебной этике, однако иного варианта у нас не было. Было ужасно видеть, как люди умирают от этой болезни. Предсказать, когда наступит смерть, было невозможно: человек мог скончаться когда идет или сидит — в любой момент. И было сложно понять, что именно вызвало эту критическую ситуацию. После 2015—2016 года проведено много исследований, создана вакцина против Эболы, у нас есть знания, которые помогут лечить ее в будущем. И это хорошо, однако доступ к этому лекарству ограничен: препарат очень дорого стоит.

Мы уже видим последствия изменений климата. Мы видим, что в некоторых местах ситуация вышла далеко за пределы нормы

— Приходилось сталкиваться с серьезными угрозами для собственной жизни и здоровья?

— Такой риск есть всегда, если ты отправляешься в какую-либо «горячую точку». К примеру, в тех странах, где распространена малярия, у людей есть иммунитет к этой болезни. Но даже жители этих стран теряют иммунитет, если надолго уезжают куда-то. Тем более уязвимы к малярии те, кто приезжает из других стран. Люди недооценивают этот риск. Иммунитет должен приспособиться к новой среде, а чтобы укрепить иммунитет, нужно хорошо заботиться о здоровье. И, конечно, прежде, чем отправить людей в такие места, мы тщательно проверяем их здоровье и проводим вакцинацию.

Новый климат — новые проблемы

— Вы специалист по влиянию глобальных изменений климата на жизнь и здоровье людей. Можете рассказать с какими последствиями мы столкнемся в ближайшее время?

— Мы уже видим последствия изменений климата. Мы видим, что в некоторых местах ситуация вышла далеко за пределы нормы. Мы сталкиваемся с наводнениями, засухами, катаклизмами, из-за которых людям приходится покидать привычные места. С одной стороны, болезни связаны с окружающей средой. Если говорить об изменениях климата, то становится все жарче, а это благоприятная среда для развития многих бактерий. Высокая влажность вследствие наводнения — благоприятная среда для размножения комаров и, как следствие, распространения той же малярии.

Тысячи людей, которые вынуждены покидать места бедствий, нуждаются в чистой воде, убежище и других необходимых вещах, без которых их здоровье также подвергается риску. Кроме того, прибывая на новое место, они иногда сталкиваются с неприятием со стороны местного населения, с жестокостью по отношению к слабым. Женщин могут даже насиловать. Все это нужно иметь в виду.

Люди пытаются лечить антибиотиками болезни, никак не связанные с бактериями. Отдельный аспект этой проблемы — недостаточно высокое качество лекарств

Бесконтрольное использование антибиотиков аукнется следующим поколениям

— Вы не раз поднимали тему устойчивости инфекционных заболеваний к антибиотикам. Насколько остро стоит эта проблема и что может сделать конкретный человек, чтобы максимально оградить себя от нее?

— Эта проблема развивается уже достаточно давно. Это следствие избыточного использования антибиотиков и отсутствия контроля во многих странах. К сожалению, антибиотики порой можно просто купить в аптеке, без рецепта врача. Люди пытаются лечить антибиотиками болезни, никак не связанные с бактериями. Отдельный аспект этой проблемы — недостаточно высокое качество лекарств.

Подсчитано, что к 2050 году из-за устойчивости болезней к антибиотикам будет погибать по 10 миллионов людей в год. Это серьезная угроза для нашего благополучия. Необходимо более тщательно вести мониторинг, проводить исследования, что происходит во всем мире, в разных системах здравоохранения. Возможности для борьбы с этой проблемой есть. У представителей мировой фарминдустрии достаточно денег для таких исследований. Например, одна из американских компаний разработала современное лекарство против туберкулеза, менее токсичное, более простое в применении и эффективное. Однако оно дорого стоит, и «Врачи без границ» сейчас добиваются того, чтобы препарат был доступен там, где он нужен, и обходился пациентам не дороже одного доллара в день.

— Но, возвращаясь к бесконтрольному использованию антибиотиков: разве такая ситуация не выгодна фармкомпаниям? Чем больше лекарств покупают люди, тем больше они заработают.

— С этой точки зрения вы правы. Я думаю, доступ к рынку лекарств должны регулировать контролирующие органы, а антибиотики, равно как и другие сильнодействующие лекарства, не должны продаваться свободно, без назначения врача.