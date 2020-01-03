Спортсменки десятилетия: юная суперзвезда Загитова, непобедимая Ласицкене и чемпионка истерик Серена

Прошедшее десятилетие подарило спортивному миру много новых женских имен и утвердило статус уже состоявшихся звездных персон. Большинство участниц нашего рейтинга преодолели множество преград в спортивной жизни, прежде чем стать успешными и знаменитыми. О том, кто из спортсменок оставил наиболее яркий след в 2010-х, — в материале «Реального времени».

Екатерина Гамова (волейбол)

Уроженка Челябинска громко заявила о себе еще в конце 90-х, когда в 18-летнем возрасте попала в основу сборной России. Минувшее же десятилетие стало ярким венцом выдающейся карьеры волейболистки. Ее последние шесть лет (с 2010-го по 2016-й) пришлись на выступление в столице Татарстана. Десять лет назад переход Гамовой из турецкого «Фенербахче» в «Динамо-Казань» наделал много шума и стал одним самых ярких трансферов в истории казанского спорта вообще. Екатерина подошла к переходу нетривиально и изъявила желание подписать контракт на розовой бумаге, что также много обсуждалось.

На тот момент женская волейбольная команда Казани не была в фаворитах и лишь готовилась к большим победам. С Гамовой «динамовки» пять раз подряд стали чемпионками страны, а в 2014-м выиграли Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира. В 2010 году волейболистка также была признана MVP победного для сборной России чемпионата мира и набрала 35 очков в финальной игре.

С 2013 года Екатерина выступала под фамилией Гамова-Мукасей, так как вышла замуж за представителя известной кинодинастии Михаила Мукасея. Прощальный матч провела 1 октября 2016 года в казанском Дворце волейбола в выставочной встрече московского «Динамо» и «Динамо-Казань». Гамова сыграла в том матче за обе команды, а после игры все дружно плакали, когда под своды арены поднимали майку с фамилией Екатерины. Это было достойное завершение отличной карьеры, в которой волейболистка много сделала для Казани, а Казань — для волейболистки.

Фото dinamo-kazan.com

Мария Ласицкене (прыжки в высоту)

Эта легкоатлетка — яркий пример того, что никакие санкции в отношении отдельно взятой страны не могут сломить спортивный дух. Все успехи и достижения Марии пришлись на вторую половину десятилетия, в разгар скандалов вокруг российского спорта. В 2016 году она была вынуждена пропустить Олимпиаду в Рио из-за временного отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики, однако все другие крупные соревнования последних лет выиграла.

Ласицкене — первая и единственная в истории трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту (как среди мужчин, так и среди женщин). Также четыре раза она побеждала в общем зачете «Бриллиантовой лиги», что не удавалось в российской легкой атлетике никому. До 2017 года спортсменка выступала под девичьей фамилией Кучина, но, выйдя замуж за российского спортивного журналиста Владаса Ласицкаса, приняла новую фамилию, которая наводит страх на соперников и заставляет гордиться всех российских фанатов ее вида спорта. Мария уже несколько лет непобедима в прыжках как в помещении, так и на открытом воздухе. В прошедшем десятилетии она заставила говорить о себе весь мир даже больше, чем прославленная хорватская прыгунья Бланка Влашич.

Фото filip bossuyt / wikipedia.org

Помимо спортивных успехов Мария выделяется сильным характером и прямотой — она одна из немногих российских легкоатлетов, кто не боится вслух обсуждать проблемы и не искать виноватых на стороне. По поводу дальнейшей карьеры у 26-летней прыгуньи совершенно четкая позиция:

— Менять гражданство я никогда не собиралась, не планирую этого делать и сейчас. Буду доказывать в секторе, что российские спортсмены живы, пусть даже и в нейтральном статусе.

Магдалена Нойнер (биатлон)

«Лена», «Золотая девочка», «Королева биатлона» — вот лишь немногие прозвища, которых удостаивалась прославленная немецкая спортсменка. Российский голос биатлонных гонок Дмитрий Губерниев прозвал ее секс-символом мирового биатлона. В 2017 году вместе с Михаэлем Шумахером она была включена в зал славы немецкого спорта. И есть за что: 2 олимпийских золота 2010 года, 12 побед на чемпионатах мира (никто из женщин не показывал такого результата), три Кубка мира, множество индивидуальных наград, а также многочисленные победы в летнем биатлоне.

По сути, Нойнер ушла из большого спорта на пике карьеры в 2012 году в 25-летнем возрасте. Она могла бы успешно соревноваться на протяжении всего десятилетия, но предпочла тихую семейную жизнь большому спорту. Слухи о возвращении Магдалены появляются до сих пор, но немка лишь хитро улыбается и призывает слушать ее на немецком телеканале ARD, где она выступает в роли эксперта. Также она до сих пор имеет контракты со спонсорами, а на досуге предпочитает заниматься вязанием.



Фото Tor Atle Kleven / wikipedia.org

Мария Шарапова (теннис)

Одна из богатейших спортсменок мира и настоящая любимица публики. Очевидно, что в новом десятилетии у Шараповой уже не будет практически никаких спортивных успехов — конкуренция в женском теннисе с каждым годом только усиливается. Однако биографию Марии стоит изучить каждой, кто претендует на что-то серьезное. Ее минувшее десятилетие вобрало в себя все: и красивые взлеты, и стыдные падения. Хотя нельзя отрицать очевидного — именно за 2010—2019 годы Мария Шарапова стала настоящим брендом. В Гарварде даже есть спецкурс по успешному маркетингу на примере теннисистки.

Первая половина десятилетки связана со спортивными успехами россиянки: в 2012 году она стала лишь шестым игроком в мировом теннисе, которому покорился так называемый карьерный шлем — победа на всех четырех турнирах Большого шлема в разные годы. Мария в красивом стиле выиграла «Ролан Гаррос», чуть ранее возглавив рейтинг лучших теннисисток мира. Пожалуй, это был пик карьеры Шараповой, с 2012-го началось медленное падение. В финале лондонской Олимпиады она проиграла Серене Уильямс без каких-либо шансов (0:6, 1:6), а затем выдала 19-матчевую проигрышную серию своей главной сопернице и антагонистке. За это над Марией принято посмеиваться в мировом спортивном сообществе. При этом главную свою победу над Сереной она одержала в 17-летнем возрасте, выиграв финал «Уимблдона» в 2004 году.

В 2013-м была в девятый раз подряд признана самой высокооплачиваемой спортсменкой в мире. По данным «Форбс», общий годовой доход Шараповой на тот момент составил 29 миллионов долларов. В том же году она объявила о том, что состоит в отношениях с болгарским теннисистом Григором Димитровым. Рассталась пара спустя два года, а 2016 год стал поворотным для Шараповой. Многие называют его неофициальной точкой в спортивной карьере теннисистки. 7 марта Шарапова на экстренной пресс-конференции объявила о применении запрещенного на тот момент мельдония. Ее дисквалифицировали всего на год, но после возвращения в большой спорт Мария уже ничего не добилась, играя скорее по инерции — для себя и из уважения к поклонникам. Зато в прошедшей десятилетке Шарапова стала активно вести бизнес и продвигать свой шоколадный бренд Sugarpova.

Фото Justin Smith / flicr.com

Алина Загитова (фигурное катание)

Настоящий уникум своего вида спорта в концовке минувшего десятилетия. Начала заниматься фигурным катанием в Альметьевске во дворце спорта «Юбилейный», где ее отец Ильназ Загитов играл за местный хоккейный «Нефтяник». Пока весь мир говорил о Евгении Медведевой, Алина работала и готовила сюрприз. В ее детском возрасте были турниры, на которых будущая суперзвезда мирового фигурного катания занимала только 26-е место из 29 участников, но за два года до Олимпиады в Пхенчхане о ней начали говорить как о новом восходящем таланте группы Этери Тутберидзе. В 15 лет Алина выиграла Олимпиаду, заставив плакать ставшую второй партнершу по команде, ту самую Медведеву. После провального чемпионата мира в том же году пошли разговоры, что успех Загитовой мог быть случайным, но Алина провела следующий сезон на высочайшем уровне, выиграв и чемпионат Европы, и мировое первенство, заставив замолчать всех критиков.

В 16 лет она стала самой юной фигуристкой, которой покорились все главные турниры. В историю мирового катания Алина войдет как спортсменка, которая лучше всех пользовалась надбавкой баллов за исполнение прыжков во второй половине программы. Загитова вынослива, красива, грациозна, воспитанна, широко обсуждаема и любима. В новом десятилетии ей будет практически нереально бороться за первые места с новыми талантами группы Тутберидзе, но она настроена кататься дальше как для себя, так и для фанатов по всему миру.

Симона Байлз (спортивная гимнастика)

Американская гимнастка к 22 годам стала настоящим послом своего вида спорта во всем мире. Спортивная гимнастика не так популярна, чаще всего о ней вспоминают во время летних Олимпиад, но каждое выступление Байлз — это маленький спортивный шедевр:

Кроме американского гражданства у Симоны также есть гражданство Белиза, откуда родом ее мать. Из-за регулярных материнских скандалов на фоне употребления алкоголя юная спортсменка даже была вынуждена уходить в приют. Позже ей приходилось пить антидепрессанты и писать заявления в полицию о домогательствах. Байлз — первая в истории афроамериканка, ставшая чемпионкой мира по спортивной гимнастике в абсолютном первенстве. На Олимпиаде в Рио в 2016 году она завоевала пять из шести возможных золотых медалей.



На чемпионате мира 2019 года в Штутгарте она выиграла 5 золотых медалей и превзошла вечный гимнастический рекорд Виталия Щербо по подиумам — у Симоны теперь их 25.

— Как-то я надела одновременно свои пять золотых олимпийских медалей, и моей шее было очень тяжело. А что будет, если я надену все двадцать пять? — вопрошала недавно в интервью гимнастка.



Марит Бьорген (лыжные гонки)

Самый титулованный спортсмен в истории зимних Олимпийских игр, и этим все сказано. У норвежки сразу 15 олимпийских наград (8 из них — золотые). Даже великий Бьорндален уступает своей соотечественнице по количеству выигранных стартов за всю карьеру. Сложно сказать, когда у Бьорген был пик карьеры, так как она доминировала всегда. В Ванкувере, Сочи и Пхенчхане у нее были достойные конкуренты, но Марит чаще всего выигрывала с запасом. То же самое касается и этапов Кубка мира, где норвежка стала настоящим лицом турнира, и после ее ухода интерес к лыжным гонкам в ряде стран резко упал.

Фото Cephas / wikipedia.org

Но есть и обратная сторона медали — успехи Бьорген многие критики связывают с тем, что в 2009 году она получила разрешение на использование препарата от астмы, в котором содержится допинг (речь идет о формотероле). Марит критиковали соперницы за двойные стандарты, так как именно она очень много говорила о «чистом» спорте и призывала к жестким санкциям в отношении российских спортсменов во времена постсочинских скандалов 2015—2016 годов. Сама же норвежка получила прозвище «великий астматик». Завершила карьеру в 2018 году, сделав заявление об уходе практически в одно время с Бьорндаленом. Марит Бьорген сказала, что была готова соревноваться еще пару сезонов, однако отсутствие мотивации побудило ее принять такое решение, и теперь она воспитывает двух детей, попутно продолжая критиковать спортсменов, попавшихся на допинге.

Марта (футбол)

В прошедшем десятилетии мировой интерес к женскому футболу сделал приличный скачок. В списке лучших футболисток мира представительницы прекрасного пола из самых разных уголков мира: норвежка Ада Хегерберг, австралийка Саманта Керр, англичанка Люси Бронз, американки Алекс Морган и Меган Рапино. Однако особняком стоит Марта Виейра да Силва.

33-летняя бразильянка получала большие авансы и титулы еще в первом десятилетии 21 века, а настоящую мировую славу приобрела в 2004—2008 годах. Выступая за шведский «Умео», Марта добилась уникального результата, забив 111 голов в 103 матчах. Маленькая (162 сантиметра) юркая нападающая получила за свою технику прозвище «Пеле в юбке». Ее обводки и голы можно пересматривать бесконечно:

В 2010 году она получила уже пятый подряд «Золотой мяч ФИФА», а в 2018 году снова была признана лучшей в мировом женском футболе. Все это время призы получали разные футболистки, но в сердцах болельщиков всегда была Марта. Летом 2019 года произошло уникальное событие: футболистка стала абсолютной рекордсменкой по забитым голам на чемпионатах мира и для мужчин, и для женщин. Ранее первое место удерживал немец Мирослав Клозе с 16 голами. Марте, которая сейчас выступает за американский «Орландо Прайз», удалось превзойти это достижение и забить сначала 17-й, а затем и 18-й голы за сборную Бразилии.

Ронда Раузи (MMA)

Первая чемпионка UFC, настоящий символ женского MMA и, по сути, первая по-настоящему успешная женщина-боец, которую знал весь мир. Получила прозвище Rowdy («дебошир») как за свой стиль ведения боя, так и за поведение вне октагона. Ронда выигрывала у многих соперниц еще до начала поединков, давя на них психологически. Конкуренция в женских боях без правил до середины десятилетия была не столь велика, поэтому Раузи все боялись по умолчанию. В клетке же она чаще всего побеждала так, как хотела сама, а не так, как позволяли соперницы. И все свои победы, кроме одной, одерживала в первом раунде.

Еще одно прозвище — Федор в юбке — она получила после переломного года в своей великой карьере. В 2015-м непобедимую Ронду красивейшим ударом ноги отправила в нокаут американка Холли Холм. Раузи сделала попытку вернуться, но через год без шансов проиграла Аманде Нуньес. Все это действительно напоминает карьеру Федора Емельяненко, который долгое время был непобедим, но затем терпел поражение за поражением и больнее всего было смотреть, каким образом он их терпел — соперники явно его превосходили. То же самое случилось и с Рондой, но она очень вовремя завершила карьеру в MMA и стала рестлером, а по совместительству и актрисой.

Фото expertmma.ru

Совсем недавно у нее спросили о вероятности возвращения в октагон, на что Раузи ответила довольно исчерпывающе:

— Я думаю, что это так же вероятно, как и то, что я вернусь на очередную олимпиаду по дзюдо.

Серена Уильямс (теннис)

Пожалуй, самая обсуждаемая и противоречивая спортсменка уходящих десяти лет. Если брать чисто спортивные показатели, то по Серене никаких вопросов — с 2010 года она завоевала 12 титулов турниров Большого шлема. Рядом нет никого и близко — у ближайшей преследовательницы, Анжелики Кербер, за десятилетие их всего три. В 2012-м Уильямс-младшая выиграла Олимпиаду в Лондоне и три года подряд (2012—2014) побеждала на итоговых турнирах WTA. И это после серьезнейшей травмы, полученной в 2010 году.

«Черная пантера» стала настоящей суперзвездой, символом побед и мощи, но, по сути, на ней же и закончилась эпоха доминирования в этом виде спорта (Серена последний раз побеждала на Australian Open в 2017 году, после этого на 11 турнирах Большого шлема было 9 разных чемпионок). Сумасшедшая карьера, которую в непредсказуемом современном женском теннисе вряд ли кто-то повторит.

Фото ZankaM / wikipedia.org

Но запомнилась Серена Уильямс не только своими победами. За это десятилетие она стала другим символом — скандалов на ровном месте. На корте теннисистка часто кричит на судей и ведет себя слишком вызывающе. «Это все потому что я — женщина? Сексимзм!», «Что вы себе позволяете? Я же мать!», «Вы — вор, украли у меня очко. Я лучше проиграю, чем буду жульничать», «Я вобью этот мяч тебе в глотку» — вот лишь немногие популярные фразы Серены, обращенные к судьям. В 2018 году в финале US Open Уильямс-младшая омрачила первую крупную победу Наоми Осаки своей истерикой, доведя оппонентку до слез. Серена обвинила судью в дискриминации и посетовала на то, что тот… слишком пристально следил за правилами игры. Такое поведение теннисистки связывали с постродовой депрессией — она пропустила больше года. Сейчас Серене 38 лет, и ее карьера уже практически завершена — в новом десятилетии будут говорить о других. А Уильямс после всех истерик последних лет теперь запомнят не только как великую чемпионку, но и как великую скандалистку от спорта.