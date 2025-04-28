Свечников оформил хет-трик в ворота «Нью-Джерси» в плей-офф НХЛ

«Каролина» повела в серии со счетом 3:1

Фото: Динар Фатыхов

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников оформил хет-трик в четвертом матче серии с «Нью-Джерси» в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Вторая шайба россиянина стала для его команды победной.

Свечников забил на 1-й минуте первого и второго периодов, а в конце матча забросил в пустые ворота соперника. Всего в активе воспитанника казанского «Ак Барса» стало 5 (4+1) очков в нынешнем плей-офф.

Российские хоккеисты второй раз за три дня оформляют хет-трик в НХЛ. Ранее три шайбы в одной игре забросил нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич в ворота «Виннипега».

«Каролина» повела в серии до четырех побед со счетом 3:1. Следующая победа выведет команду во второй раунд Кубка Стэнли.

25-летний Свечников вошел в тройку лучших бомбардиров и снайперов «Каролины» в истории плей-офф. Россиянин забил 19 голов и набрал 41 очко в 55 матчах на выбывание.

Зульфат Шафигуллин