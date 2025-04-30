Шайба Свечникова помогла «Каролине» выйти во второй раунд Кубка Стэнли

Фото: Динар Фатыхов

Шайба нападающего Андрея Свечникова помогла «Каролине» первой выйти во второй раунд Кубка Стэнли в нынешнем сезоне. В пятом матче серии «Кейнз» оказались сильнее «Нью-Джерси» со счетом 5:4.

Решающий гол был забит во втором овертайме финским форвардом Себастьяном Ахо, в активе которого дубль в этой игре. Свечников отличился на 26-й минуте встречи, его шайба позволила сравнять «Каролине» счет после 0:3 по итогам первого периода.

В воротах победителей весь матч отыграл россиянин Петр Кочетков, отразивший 31 из 35 бросков соперника. Также голевой ассист в свой актив записал российский защитник «Кейнз» Дмитрий Орлов.

В следующем раунде Кубка Стэнли «Каролина» сыграет с победителем пары «Вашингтон» — «Монреаль».

Андрей Свечников является воспитанником системы казанского «Ак Барса». В текущем плей-офф НХЛ нападающий забил уже пять шайб, в одном из матчей он оформил хет-трик.

Зульфат Шафигуллин