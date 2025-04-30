Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин ответил на вопрос о своем будущем в клубе
Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин ответил на вопрос о своем будущем в казанском клубе.
— Касаемо будущего никаких предпосылок не было, продолжаем работу, двигаемся дальше, — сказал Валиуллин.
Ранее о возможной отставке рассказал главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин.
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