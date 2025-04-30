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Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин ответил на вопрос о своем будущем в клубе

11:07, 30.04.2025
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин ответил на вопрос о своем будущем в клубе
Фото: взято с сайта ak-bars.ru

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин ответил на вопрос о своем будущем в казанском клубе.

— Касаемо будущего никаких предпосылок не было, продолжаем работу, двигаемся дальше, — сказал Валиуллин.

Ранее о возможной отставке рассказал главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин.

Зульфат Шафигуллин

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