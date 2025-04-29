Президент УНИКСа Богачев поделился ожиданиями от серии с ЦСКА в полуфинале

Фото: Максим Платонов

Президент УНИКСа Евгений Богачев поделился ожиданиями от серии с ЦСКА в полуфинале плей-офф Единой лиги ВТБ. Команды поборются за выход в финал турнира.

Богачев назвал ЦСКА сильнейшим клубом в европейском баскетболе.

— ЦСКА сейчас сильнейшая команда в Европе и лучшая в России, сильнее соперника трудно придумать. Мы с огромным уважением относимся к армейцам. Надежда все же есть, будем сражаться, серия затяжная. Лишь бы игроки травмы не получали, тогда получится достойно играть, — сказал Богачев Metaratings.ru.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

ЦСКА будет иметь преимущество домашней площадки в серии с УНИКСом из-за более высокого места, занятого по итогам регулярного чемпионата. Армейцы финишировали в «регулярке» вторыми, а казанцы — третьими. Стартовые игры серии пройдут 6 и 8 мая в Москве, затем команды переедут в Казань.

В первом раунде плей-офф ЦСКА в трех матчах одолел «Нижний Новгород» (3:0). УНИКС в играх на выбывание оказался трижды сильнее саратовского «Автодора» (3:0). Подробнее о последней победе казанской команды — в репортаже «Реального времени».

В прошлом сезоне ЦСКА обыграл УНИКС в финале Единой лиги ВТБ с общим счетом 4:1.



Зульфат Шафигуллин