Радимов: «Матч против «Рубина» будет ключевым для «Краснодара» в РПЛ»

Фото: Динар Фатыхов

Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов назвал матч против «Рубина» ключевым для «Краснодара» в борьбе за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ).

— Домашний матч против «Рубина» будет ключевым для краснодарцев. Если они победят, они психологически утвердят претензии на чемпионство. Им останется сыграть три матча с правом на одну ошибку, на одно поражение, — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

После 26 сыгранных туров «Краснодар» лидирует в РПЛ и опережает «Зенит», идущий вторым, на четыре очка. До конца чемпионата краснодарцам предстоит сыграть с «Рубином», московским «Динамо», ЦСКА и «Оренбургом». «Краснодар» еще ни разу не побеждал в чемпионатах России.

В 27-м туре команда Мурада Мусаева сыграет с «Рубином», игра пройдет 3 мая в Краснодаре в 19.30 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин