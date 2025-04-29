Татарстанские спортсмены выиграли юниорское первенство России по стендовой стрельбе

Татарстанские стрелки завоевали 10 медалей: 4 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовых

Фото: предоставлено пресс-службой ООО "ФЛАМАКС"

В Адыгее завершился розыгрыш командного первенства России и Всероссийских соревнований по стендовой стрельбе среди юниоров и юниорок до 22 лет.

По традиции, отличные результаты показали татарстанцы. Представители Федерации пулевой и стендовой стрельбы РТ, которую поддерживает производственное предприятие FLAMAX, одержали победу в общекомандном зачете с большим преимуществом, опередив ближайших конкурентов на 37 очков.

В заключительный день соревнований копилку нашей сборной пополнил микст на круглом стенде. Обладателями серебра стали Марат Нежданов и Вероника Корсакова. В квалификации они поразили 132 мишени из 150 возможных, а в матче за 1-е место уступили лидерам предварительного раунда — Кириллу Маринину и Диане Тонких из Липецкой области.

предоставлено пресс-службой ООО "ФЛАМАКС"

Бронзу завоевали Егор Иванов и Дарья Лекомцева. По результатам трех серий квалификации они совершили 131 точный выстрел, а в поединке за 3-е место были точнее другой татарстанской команды — Алексея Кобзева и Зарины Фаттаховой.

В общей сложности по итогам первенства в Адыгее татарстанские стрелки завоевали 10 медалей: 4 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовых.

На Всероссийских соревнованиях в нашем активе 2 золота и 2 серебра.

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