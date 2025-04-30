Гатиятулин: «Со мной на тему отставки из «Ак Барса» никто не говорил»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин заявил, что с ним никто не говорил по поводу отставки. Команда вылетела во втором раунде Кубка Гагарина.

— Будущее в клубе? У меня и тренерского штаба двухлетний контракт. Со мной никто не говорил по поводу отставки, — сказал Гатиятулин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Гатиятулин возглавил «Ак Барс» в мае прошлого года, сменив Зинэтулу Билялетдинова. Под его руководством команда заняла пятое место в регулярном чемпионате КХЛ. В Кубке Гагарина «барсы» прошли первый раунд, но в четвертьфинале вылетели от московского «Динамо» (2:4).



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