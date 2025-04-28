Губернатор Воронежской области отреагировал на травму игрока «Факела» в Казани

Фото: Динар Фатыхов

Губернатор Воронежской области Александр Гусев пожелал здоровья защитнику «Факела» Максу Дзиову, получившему тяжелую травму в матче с «Рубином». В игре в Казани футболист воронежской команды сломал голень.

— Первым делом хочу пожелать здоровья и терпения нашему защитнику Максу Дзиову. Уверен, медики сделают все возможное, чтобы страшная травма не сломала карьеру бесспорно талантливому молодому игроку, — написал Гусев в своем телеграм-канале.

Инцидент случился в концовке первого тайма встречи после столкновения Макса Дзиова с защитником «Рубина» Ильей Рожковым. Казанский футболист покинул поле на носилках, а за игроком «Факела» выехала карета скорой помощи.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По окончании встречи пресс-служба воронежской команды сообщила, что Дзиову диагностирован перелом левой голени со смещением отломков.

«Рубин» одержал волевую победу над «Факелом» со счетом 2:1, дубль в составе победителей оформил Руслан Безруков. Подробнее об итогах встречи читайте в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин