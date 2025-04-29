Источник: тренеры Тертышный, Гелашвили и Ячменев могут покинуть «Ак Барс»

Тренерский штаб Анвара Гатиятулина в «Ак Барсе» может претерпеть серьезные изменения

Фото: Динар Фатыхов

Тренеры Алексей Тертышный, Георгий Гелашвили и Денис Ячменев могут покинуть «Ак Барс» в межсезонье. Об этом сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, Ячменев входит в сферу интересов нижегородского «Торпедо». Клуб из Нижнего Новгорода рассматривает специалиста в качестве кандидата на пост главного тренера после отставки Игоря Ларионова.

Также штаб Гатиятулина могут покинуть Тертышный, работавший с нападающими, и тренер вратарей Гелашвили.

В нынешнем сезоне «Ак Барс» дошел до второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Казанская команда вылетела из борьбы за Кубок Гагарина после поражения в серии с московским «Динамо».

Контракт Гатиятулина с «Ак Барсом» рассчитан до конца следующего сезона. Тренер возглавил команду в мае 2024 года.

Зульфат Шафигуллин