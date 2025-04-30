В РФС не нашли «договорняка» в матче «Урал» — «Нефтехимик»

Фото: Динар Фатыхов

В Российском футбольном союзе (РФС) не нашли «договорного характера» встречи по итогам проверки игры «Урал» — «Нефтехимик» в Первой лиге. Об этом сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Проверка проводилась из-за слухов о «договорняке» в пользу «Урала». Нижнекамская команда проиграла тот матч со счетом 2:3.

— Предварительный вывод — договорный характер матча отсутствует. Это вывод был сделан для того, чтобы нам можно было инициировать следующие шаги. Оснований считать, что кто-то вмешивался в спортивный результат, у комиссии нет. Ни прямых, ни косвенных доказательств они не нашли, — заявил Митрофанов «КП Спорт».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Подозрения в нечестной игре возникли после того, как «Урал», уступая в счете 0:2 до середины второго тайма, сумел победить 3:2. Матч прошел 11 апреля в Екатеринбурге, хозяева борются за выход в РПЛ. После этого РФС инициировал начало проверки результатов игры.

Зульфат Шафигуллин