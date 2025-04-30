Кварацхелия помог ПСЖ обыграть «Арсенал» в Лиге чемпионов

Фото: Максим Платонов

Ассист Хвичи Кварацхелии помог французскому ПСЖ победить на выезде английский «Арсенал» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. Встреча завершилась минимальной победой парижан — 1:0.

Единственный гол был забит на 4-й минуте встречи Усманом Дембеле, которому ассистировал Хвича Кварацхелия.

Ответный матч между ПСЖ и «Арсеналом» состоится 7 мая в Париже. По итогам двухматчевого противостояния определится финалист турнира. В другой полуфинальной паре играют испанская «Барселона» и итальянский «Интер».



Кварацхелия до весны 2022 года выступал за казанский «Рубин», откуда в статусе свободного агента ушел в грузинское «Динамо».

Зульфат Шафигуллин