Вратарь «Краснодара» Агкацев избежал перелома пальца

Фото: Динар Фатыхов

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев избежал перелома пальца, заявил агент футболиста Марат Арчегов. Голкипер получил травму в игре против махачкалинского «Динамо» (3:2) в 26-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ), когда отбивал пенальти.

— Со Стасом все в порядке, перелома пальца нет. Это главное. Пока больше нечего добавить, — приводит слова Арчегова «РБ Спорт».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В субботу, 3 мая, «Краснодар» дома сыграет с казанским «Рубином» в 19.30 по московскому времени. Краснодарцы лидируют в турнирной таблице РПЛ с 58 очками в 26 матчах. «Рубин» поднялся на седьмое место в чемпионате после победы над «Факелом» (2:1).



Агкацев пропустил 20 голов в 26 турах РПЛ, сохранив ворота «сухими» в 14 играх. Запасным вратарем «Краснодара» заявлен Юрий Дюпин, летом прошлого года перешедший из «Рубина».

Зульфат Шафигуллин