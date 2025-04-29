«Ак Барс» перенес итоговую пресс-конференцию. Гатиятулина и Валиуллина могут уволить?

Первым делом — собрание высшего руководства клуба, остальное потом

Во вторник должна была состояться пресс-конференция «Ак Барса» по итогам сезона. По регламенту Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) клубы должны провести подобное мероприятие в течение некоторого определенного срока по завершении выступлений команды. «Барсы» закончили сезон на прошлой неделе, проиграв во втором раунде плей-офф московскому «Динамо». Однако «Ак Барс» перенес пресс-конференцию, сдвинув дату проведения на один день.

Других изменений по формату пока не планируется, по крайней мере, об этом не объявлялось. Уже завтра перед журналистами выступят генеральный менеджер клуба Марат Валиуллин и главный тренер команды Анвар Гатиятулин.

Ожидается, что на мероприятии подведут итоги сезона, а также представят контуры работы на следующий хоккейный год. Между тем, по данным некоторых источников, пресс-конференция «Ак Барса» была сдвинута на среду из-за собрания руководства клуба, запланированного на сегодня.

Что решат на совещании?

Очевидно, что основной вопрос — каким признают выступление «Ак Барса» по итогам сезона. В зависимости от того, насколько провальным окажется в глазах боссов клуба результат команды, может решаться судьба тренерского штаба «барсов». С одной стороны, Гатиятулин смог перекрыть «достижение» предыдущего тренера Зинэтулы Билялетдинова, пройдя на один раунд дальше в плей-офф. Только вот «Ак Барс» привык бороться за Кубок Гагарина, а не считать пройденные раунды.

Контракт Гатиятулина в Казани рассчитан на два сезона. Ранее Марат Валиуллин уже озвучивал, что в клубе пока ориентируются на изначальный срок соглашения с тренером. Однако генменеджер не имеет достаточной власти, чтобы делать далеко идущие выводы. Его слова не исключают возможной отставки штаба Гатиятулина. При этом, в случае досрочного расторжения, «Ак Барсу» придется договариваться с тренером о неустойке и другим моментам трудового договора.

В прессе уже начали появляться слухи о скором распаде тренерского штаба Гатиятулина. Так, Metaratings пишет, что Алексей Тертышный и Георгий Гелашвили, отвечавшие за действия в неравных составах и работе с вратарями, покинут «Ак Барс». Кроме того, источники сообщают об интересе нижегородского «Торпедо» к Денису Ячменеву, последний год занимавшемуся постановкой игры в нападении казанской команды.

Интересно, что не может чувствовать себя спокойно и Валиуллин. По работе генменеджера «Ак Барса» также накопилось много претензий. Прежде всего по трансферной работе клуба, которая зачастую была провальной, особенно в части подписания звездных игроков.

А ведь есть еще разговоры по вхождению в структуру клуба Даниса Зарипова. Легендарный нападающий нынче является депутатом, куда ушел после того, как оказался ненужным в «Ак Барсе». По слухам, для возвращения экс-хоккеиста в стане «барсов» даже готовы создать новую должность. И здесь важно, насколько широкими будут полномочия Зарипова, с весьма тяжелым авторитетом в хоккейной среде КХЛ.

Как будет дальше?

В связи с этим есть большая вероятность, что Гатиятулин останется у руля «Ак Барса», с заменой некоторых лиц в командном руководстве (не клубном). Но тренеру придется работать без своих привычных помощников. При этом встает вопрос, кто же тогда будет заниматься комплектованием тренерского штаба команды. Возможно, этот момент отдадут на откуп Зинэтуле Билялетдинову, которого высоко котируют в «Ак Барсе» даже после прошлогоднего провала в Кубке Гагарина. Опытный тренер уже в нынешнем плей-офф сильно влиял на решения Гатиятулина. В межсезонье Билл может получить расширенный функционал.

В пользу сохранения Анвара Рафаиловича говорит тот факт, что «Ак Барс» продолжает интересоваться возможностью подписания Евгения Кузнецова. Обладатель Кубка Стэнли в составе «Вашингтона» провел текущий сезон в СКА, откуда ушел после неудачного плей-офф. По некоторым данным, именитый форвард рассчитывает поработать под руководством Гатиятулина, с которым пересекался в «Тракторе» еще до отъезда в НХЛ, когда «засверкал» в КХЛ.

Впрочем, трансферные планы всегда можно пересмотреть. К тому же на рынке полно звездных хоккеистов, помимо Кузнецова. Например, лидеры «Авангарда» Рид Буше и Владимир Ткачев, которые не прочь попробовать свои силы в другом клубе из Востока КХЛ.

Зульфат Шафигуллин