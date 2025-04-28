УНИКС сегодня сыграет с «Автодором» в Саратове

Команде необходима всего одна победа, чтобы выйти в полуфинал плей-офф

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня, 28 апреля, казанский УНИКС проведет выездной матч против саратовского «Автодора» в рамках третьего матча серии плей-офф Единой лиги. Игра состоится в Саратове и начнется в 18.00 по московскому времени.

УНИКС лидирует в серии со счетом 2:0, одержав убедительные победы в обоих домашних матчах в Казани — 99:70 и 100:85. Команде Велимира Перасовича необходима всего одна победа, чтобы выйти в полуфинал плей-офф Лиги.

Стоит отметить, что УНИКС уверенно доминировал над «Автодором» и в регулярном чемпионате, выиграв все четыре встречи.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

«Автодор», в свою очередь, еще ни разу не одерживал победу в матчах плей-офф Лиги за всю свою историю. УНИКС, напротив, является одним из сильнейших клубов турнира, два года подряд доходя до финала и завоевывая звание чемпиона и серебряного призера.

Прямая трансляция матча будет доступна на официальном сайте Лиги.

Рената Валеева