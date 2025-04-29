Министр спорта России Дегтярев заявил, что МОК нарушает Олимпийскую хартию
Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) нарушает Олимпийскую хартию. При этом чиновник надеется на улучшение отношений.
— Отрицательно отношусь к их поведению. Это, конечно, безобразие. Я не раз говорил, что они сами нарушают Олимпийскую хартию. Но есть надежда, и вы видите публичные заявления избранного президента Кирсти Ковентри, — цитирует Дегтярева РИА «Новости».
Российские спортсмены были отстранены от большинства международных соревнований с весны 2022 года из-за ситуации вокруг Украины.
Ранее вместо Томаса Баха МОК возглавила Кирсти Ковентри. Полномочия главы комитета перейдут к ней 24 июня 2025 года.
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