Министр спорта России Дегтярев заявил, что МОК нарушает Олимпийскую хартию

Фото: Динар Фатыхов

Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) нарушает Олимпийскую хартию. При этом чиновник надеется на улучшение отношений.

— Отрицательно отношусь к их поведению. Это, конечно, безобразие. Я не раз говорил, что они сами нарушают Олимпийскую хартию. Но есть надежда, и вы видите публичные заявления избранного президента Кирсти Ковентри, — цитирует Дегтярева РИА «Новости».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Российские спортсмены были отстранены от большинства международных соревнований с весны 2022 года из-за ситуации вокруг Украины.



Ранее вместо Томаса Баха МОК возглавила Кирсти Ковентри. Полномочия главы комитета перейдут к ней 24 июня 2025 года.

Зульфат Шафигуллин