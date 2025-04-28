Эксперт Рыбин: «Удивила слабая игра «Ак Барса» в плей-офф»

Фото: Динар Фатыхов

Хоккейный эксперт Максим Рыбин назвал нетипично слабым выступление казанского «Ак Барса» в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина вылетела во втором раунде Кубка Гагарина.

— Меня удивила слабая игра «Ак Барса», эта команда абсолютно точно могла играть сильнее и зацепиться за эту серию. «Ак Барс» не показал тех возможностей, каких от него все ожидали. Получилось все вымучено, очень тяжело, что нетипично для казанского хоккея. Начали за здравие, а потом все уже получилось, как получилось. Команда такого ранга, таких регалий не имеет права проигрывать четыре матча подряд, — сказал Рыбин «РБ Спорт».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Ак Барс» закончил выступление в плей-офф КХЛ во втором раунде. В первом круге Кубка Гагарина казанцы обыграли в семи матчах «Автомобилист» — 4:3. Во втором раунде «барсы» выиграли две стартовые игры с московским «Динамо», но затем проиграли четыре раза подряд и уступили в серии 2:4.



В прошлом сезоне «Ак Барс» вылетел из Кубка Гагарина после первого раунда. Подробнее о причинах нынешнего вылета команды Анвара Гатиятулина читайте в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин